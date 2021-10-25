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Isparta’da yakalanan dilenci kendisini yere attı, ambulansla hastaneye götürülen kadın sapasağlam çıktı

Isparta’da vatandaşların duygularını istismar ederek, dilencilik yapan 10 kişi zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan kadınlardan biri kendisini yere atınca ambulans çağrıldı. Hastaneye götürülen kadının sağlık sorunu olmadığı anlaşıldı.

ISPARTA 25.10.2021, 12:16
Isparta’da yakalanan dilenci kendisini yere attı, ambulansla hastaneye götürülen kadın sapasağlam çıktı

Isparta’da vatandaşların duygularını istismar ederek, dilencilik yapan 10 kişi zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan kadınlardan biri kendisini yere atınca ambulans çağrıldı. Hastaneye götürülen kadının sağlık sorunu olmadığı anlaşıldı.

Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kucaklarında çocukları ile sokağa çıkarak dilencilik yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Dilencilik yaptığı belirlenen 10 kişi tek tek yakalanarak, zabıta müdürlüğü binasına getirildi. Burada şahıslara Kabahatler Kanunu’na göre toplam 4 bin 270 lira para cezası uygulandı. Üst aramaları yapılan dilencilerden toplam 3 bin lira çıktı. O paralara ise el konuldu.

Kendisini yere attı, hastanede sağlık sorunu olmadığı anlaşıldı

Zabıta Müdürlüğü binasına getirilen kadınlardan birisi kendisini bir anda yere attı. İlk olarak zabıta ekiplerinin müdahale ettiği kadın, yürüyerek ambulansa bindi. Hastaneye götürülen kadının herhangi bir sağlık sorununun olmadığı öğrenildi.

“Vatandaşlarımız bizlere ihbar etsin”

Dilencilere yönelik operasyonların kararlılıkla devam ettiğini söyleyen Isparta Belediyesi Zabıta Müdürü Hilmi Efe, “Sadece bugün olmamakla birlikte periyodik aralıklarla bu operasyonları yapıyoruz ama maalesef ki bu vatandaşlar halkımızın duygularını istismar ederek bu çalışmalarına devam ediyorlar. Onlar devam ettikçe biz de görevimizi yapıyoruz. Ancak bunları tek başımıza yapamıyoruz. Halkımızın büyük desteğine ihtiyacımız var. Bu kişilere yardım etmek yerine bizlere ihbar ediniz, biz de görevimizi yapalım” dedi.

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