banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Borsa güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı
YKS İkinci Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı!
YKS İkinci Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı!
Dolar 9,50 seviyesinde
Dolar 9,50 seviyesinde
Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun!
Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun!

Isparta’da veliler çocuk suçlarının önlenmesi konusunda bilgilendirildi

Isparta’da öğrenci velileri jandarma tarafından çocukların madde bağımlılığından korunmaları ve suça sürüklenmelerinin önlenmesi konularında bilgilendirildi.

ISPARTA 22.10.2021, 09:32
Isparta’da veliler çocuk suçlarının önlenmesi konusunda bilgilendirildi

Isparta’da öğrenci velileri jandarma tarafından çocukların madde bağımlılığından korunmaları ve suça sürüklenmelerinin önlenmesi konularında bilgilendirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘En İyi Narkotik Polisi: Anne’ projesi kapsamında Keçiborlu ilçesine bağlı Senir beldesi ve Kılıç köylerindeki okullarda velilere yönelik eğitim çalışması yaptı. Eğitimlerde veliler, çocukların uyuşturucu-uyarıcı maddelerden korunması ve suça sürüklenmesinin önlenmesi konularında bilgilendirildi. Ayrıca velilere Kadın Acil Destek(KADES) uygulaması da tanıtıldı. Eğitimlere Keçiborlu Kaymakamı Tahsin Aksu da katıldı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2