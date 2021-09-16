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Isparta’da vatandaşların kamuya olan borçlarının yüzde 50’si yapılandırıldı

Isparta SGK İl Müdürü Hüseyin Karagöz, vatandaşların kamuya olan borçlarının yüzde 50’sinin yapılandırdıklarını belirterek, başvuru için son günün 30 Eylül olduğunu söyledi.

ISPARTA 16.09.2021, 15:47
Isparta’da vatandaşların kamuya olan borçlarının yüzde 50’si yapılandırıldı

Isparta SGK İl Müdürü Hüseyin Karagöz, vatandaşların kamuya olan borçlarının yüzde 50’sinin yapılandırdıklarını belirterek, başvuru için son günün 30 Eylül olduğunu söyledi.

7236 sayılı yapılandırma fırsatı için son başvuru tarihi yaklaşıyor. SGK İl Müdürü Hüseyin Karagöz, kamu borcu olan ancak yapılandırma fırsatına henüz başvuru yapmayan vatandaşlara önemli bir çağrıda bulundu. Yapılandırma fırsatı için son başvuru tarihinin 30 Eylül olduğunu belirten İl Müdürü Karagöz, "Isparta’da vatandaşların kamuya olan borçlarının yüzde 50’sini yapılandırdık” dedi.

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