Isparta’da uyuşturucuyla mücadele operasyonları: 8 şüpheli yakalandı

Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan uyuşturucu ile mücadele operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından 13-17 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele operasyonlarında toplam 77 gram metamfetamin, 9 gram eroin, 2 gram esrar, 5 kök kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi, 6 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 25 adet 7,65 milimetre tabanca mermisi ve 1 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyon sonucunda 8 şüpheli yakalanırken; 3 şüpheli hakkında uyuşturucu madde imal ticaretinden, 5 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmaktan suçundan adli işlem yapıldı.