banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Sahte içkiden ölenlerin sayısı 64'e yükseldi
Sahte içkiden ölenlerin sayısı 64'e yükseldi
21 Mart ekinoksu nedir?
21 Mart ekinoksu nedir?
İstanbul barajları giderek boşalıyor
İstanbul barajları giderek boşalıyor
Bunalan çocuklar yoga ile rahatladı...
Bunalan çocuklar yoga ile rahatladı...

Isparta’da otomobil hırsızı sıcak takibin ardından kaza yapınca yakalandı

ISPARTA’DA OTOMOBİL HIRSIZI SICAK TAKİBİN ARDINDAN KAZA YAPINCA YAKALANDI

ISPARTA 20.10.2020, 15:09
2
Isparta’da otomobil hırsızı sıcak takibin ardından kaza yapınca yakalandı

Isparta’da üzerinde anahtar bulunan otomobili çalan şahıs, polisin sıcak takibi sonucu beton bariyere vurarak, kaza yapması sonucu yakalandı.

Olay, 17 Ekim Cumartesi günü saat 13.15 sıralarında Sanayi Mahallesi 3321 Sokak’ta meydana geldi. Sokak üzerindeki bir lokantanın önünde üzerinde anahtar bırakılan 32 AAT 241 plakalı otomobil bir şahıs tarafından çalındı. İhbar üzerine il genelindeki tüm emniyet ekipleri teyakkuza geçti. Polisin çalıntı otomobili Koçtepe yolunda görmesi üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, aracı takibe aldı. Polis, aracı kullanan M.İ. isimli şahsa durması yönünde anonslu ve ışıklı ikazlarda bulundu. Ancak kaçmaya devam eden M.İ., trafiği tehlikeye düşürecek şekilde Mehmet Tönge Mahallesi istikametinden Çünür Mahallesi’ne oradan da yan yolu kullanarak Fatih Mahallesi’ne geçti. Emniyet Müdürlüğü önüne gelen otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu emniyet binası önündeki beton bariyerlere vurarak, kaza yaptı. Kazanın ardından araçtan inen sürücü emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.İ. adli makamlara sevk edildi.

Kaçış anı mobese ve güvenlik kameralarına yansıdı

Öte yandan, otomobilin çalınması ve sonraki yaşananlar mobese ve güvenlik kameralarına yansıdı. Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde lokanta önüne gelen bir şahsın araca binerek, uzaklaştığı görülüyor. Mobese ve diğer güvenlik kameralarında ise şahsın otomobille Koçtepe yolundan geçtiği ve Kolçelik kavşağında trafiği tehlikeye sokacak şekilde hareket ettiği görülüyor. İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası önüne gelen otomobilin beton bariyerlere vurduğu ve sürücüsünün araçtan indikten sonra polis tarafından yakalandığı yine görüntülerde yer aldı.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
18°
parçalı bulutlu
banner378
Namaz Vakti 20 Ekim 2020
İmsak 05:50
Güneş 07:14
Öğle 12:54
İkindi 15:53
Akşam 18:24
Yatsı 19:43
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 11
3. Karagümrük 5 8
4. Antalyaspor 5 8
5. Erzurumspor 4 7
6. Galatasaray 5 7
7. Sivasspor 4 7
8. Kasımpaşa 5 7
9. Hatayspor 4 7
10. Göztepe 5 6
11. Konyaspor 4 6
12. Kayserispor 5 6
13. Çaykur Rizespor 5 5
14. Trabzonspor 5 5
15. Malatyaspor 5 5
16. Denizlispor 5 5
17. Gaziantep FK 5 4
18. Beşiktaş 4 4
19. Gençlerbirliği 4 4
20. Başakşehir 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 5 12
2. Tuzlaspor 5 11
3. Altay 5 10
4. Ankara Keçiörengücü 5 10
5. Adanaspor 5 9
6. Altınordu 5 9
7. Adana Demirspor 5 8
8. Samsunspor 5 8
9. Giresunspor 5 8
10. Bursaspor 5 7
11. Balıkesirspor 5 6
12. Akhisar Bld.Spor 5 5
13. Bandırmaspor 5 5
14. Ümraniye 5 4
15. Ankaraspor 5 4
16. Eskişehirspor 5 3
17. Menemen Belediyespor 5 2
18. Boluspor 5 1
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Aston Villa 4 12
3. Liverpool 5 10
4. Leicester City 5 9
5. Arsenal 5 9
6. Wolverhampton 5 9
7. Tottenham 5 8
8. Chelsea 5 8
9. West Ham 5 7
10. Leeds United 5 7
11. Man City 4 7
12. Southampton 5 7
13. Newcastle 5 7
14. Crystal Palace 5 7
15. M. United 4 6
16. Brighton 5 4
17. West Bromwich 5 2
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 5 1
20. Fulham 5 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 6 11
2. Villarreal 6 11
3. Real Madrid 5 10
4. Getafe 5 10
5. Cádiz 6 10
6. Granada 5 10
7. Real Betis 6 9
8. Atletico Madrid 4 8
9. Barcelona 4 7
10. Sevilla 4 7
11. Osasuna 5 7
12. Elche 4 7
13. Valencia 6 7
14. Athletic Bilbao 5 6
15. Eibar 6 5
16. Huesca 6 5
17. Celta de Vigo 6 5
18. Deportivo Alaves 6 4
19. Real Valladolid 6 3
20. Levante 5 3