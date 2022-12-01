Isparta’da gerçekleştirilen hırsızlık olaylarına ilişkin 104 saatlik kamera görüntüleri incelendi

Isparta’da merkeze bağlı 5 mahallede gerçekleşen 7 farklı hırsızlık olaylarına ilişkin yapılan çalışmalarda 24 iş yeri ve 104 saatlik kamera görüntüleri incelendi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il merkezinde bağlı Pirimehmet, Yedişehitler, Halifesultan, Davraz, Bahçelievler Mahallelerinde kasım ayı içerisinde halk pazarlarında, pazarcıların satışını gerçekleştireceği sebze ve meyve ürünlerinin çalınması ile meydana gelen 7 farklı hırsızlık olayı ile ilgili 24 farklı iş yeri ve ikamete ait toplamda 104 saatlik kamera görüntüleri incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda şüpheli şahsın E.Ş. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 28 Kasım günü Isparta ili Davraz Mahallesinde yapımı devam eden Millet Bahçesi inşaatında meydana gelen yaklaşık 900 Kilogram demir hırsızlığı ile ilgili olarak R.A, S.A ve N.A.M. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak haklarında gerekli adli işlem yapıldı. Çalınan 900 kilogram demir malzeme bulunup iş yeri sahibine teslim edildi.