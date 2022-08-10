Isparta’da beklenen yağış başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre sarı kodlu iller arasında gösterilen Isparta’da yağış etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan sarı kodlu iller arasında yer alan Isparta’da yağış etkisini göstermeye başladı. Meteorolojinin uyarısını dikkate alan bazı vatandaşlar yağmurun başlamasıyla birlikte şemsiyelerini açarak korunurken, yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar koşar adımlarla alandan uzaklaşmaya çalıştı. Kimi vatandaşlar ise otobüs duraklarına sığındı.

Kısa süreli devam eden yağışların Isparta’da etkili olması bekleniyor.

(SO-EG-