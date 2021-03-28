Isparta’da Azerbaycan askerlerine dağcılık eğitimi verildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Isparta’daki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda Azerbaycan askerlerine dağcılık eğitimi verildiğini bildirdi.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kahraman Azerbaycan Ordusu mensubu kardeşlerimize Isparta’daki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımızca dağcılık eğitimi verildi” denildi. Ayrıca eğitme ait fotoğraflar da paylaşıldı.