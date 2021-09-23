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Isparta’da Avrupa Spor Haftası gösterilerle başladı

Isparta’da Avrupa Spor Haftası dolayısıyla düzenlenen programda halk oyunları, cimnastik, taekwondo, okçuluk ve geleneksel okçuluk gösterileri sunuldu.

ISPARTA 23.09.2021, 16:19
Isparta’da Avrupa Spor Haftası gösterilerle başladı

Isparta’da Avrupa Spor Haftası dolayısıyla düzenlenen programda halk oyunları, cimnastik, taekwondo, okçuluk ve geleneksel okçuluk gösterileri sunuldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen, toplumda hareketlilik bilincinin kazandırılması, sağlıklı yaşam ve ömür boyu spor yapma alışkanlığının kazandırılması amacıyla organize edilen Avrupa Spor Haftası etkinlikleri Isparta’da da coşkulu törenle başladı.

6 Mart Spor Salonu’nda düzenlenen spor etkinlikleri, Covid-19 salgını kapsamında alınan tedbirlerle gerçekleştirildi. Programda ilk olarak saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek’in katıldığı program halk oyunları, cimnastik, taekwondo, okçuluk ve geleneksel okçuluk gösteriyle devam etti.

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları’nda altın madalya kazanan Isparta’nın Golbol Kadın Milli Takımı’nın sporcusu Reyhan Yılmaz’da Avrupa Spor Haftası açılış programında yerini aldı. İl Müdürü Murat Gevrek, Reyhan Yılmaz’a Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu tarafından gönderilen hediyeyi takdim etti.

Avrupa Spor Haftası etkinlikleri 30 Eylül tarihine kadar devam edecek.

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