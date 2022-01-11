Isparta’da aranan 12 şahıs yakalandı

Isparta Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonda aralarında kesinleşmiş hapis cezası da bulunan 12 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyeti tarafından aranan şahıslar hakkında yapılan operasyonlar kapsamında polis tarafından aralarında 15 yıl ve 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs başta olmak üzere 12 şahsın yakalandığı ve şahısların gerekli işlemlerin ardından Isparta Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği öğrenildi.