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Isparta’da 19 Ekim Muhtarlar günü kutlandı

Isparta’da Muhtarlar Günü kutlamaları muhtarların Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma, Isparta Muhtarlar Derneği Başkan Vekili ve Gülistan Mahallesi Muhtarı Zafer Uzun tarafından gerçekleştirildi.

ISPARTA 19.10.2021, 13:50
Isparta’da 19 Ekim Muhtarlar günü kutlandı

Isparta’da Muhtarlar Günü kutlamaları muhtarların Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma, Isparta Muhtarlar Derneği Başkan Vekili ve Gülistan Mahallesi Muhtarı Zafer Uzun tarafından gerçekleştirildi.

Çelenk sunma töreninin ardından Uzun başkanlığındaki muhtarlar heyetini kabul eden Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu muhtarlık müesseseni mülki idare amirliğinden ayırmamak lazım diyerek “Muhtarlarımız, en ücra köylerimizde, mahallelerimizde kamu kurum ve kuruluşlarının aldığı kararları, uygulamaları yakinen takip ederek bunların uygulanmasında etkinliği, verimliliği, hızı artırmaya çalışan çalışma arkadaşlarımızdır. Muhtarlarımızın bu desteklerini en yakın tarihimizde yaklaşık iki yıldır koronavirüs salgınıyla mücadele gördük. Muhatlarımız köyünde veya mahallesinde 24 saat teyakkuzda sağlık çalışanlarına ve kamu kurumlarına destek oldular. Bizlere verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Tüm muhtarlarımızın gününü kutluyorum” dedi.

Muhtarlar Derneği Başkan Vekili Uzun ise Vali Seymenoğlu’nun Isparta’da göreve başladığı günden beri devamlı kendilerinin yanında olduğunu belirterek bu destekle de vatandaş odaklı çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Ziyarette Vali Ömer Seymenoğlu, tüm muhtarları temsilen Isparta Muhtarlar Derneği adına Başkan Vekili Uzun’a Teşekkür Belgesi vererek muhtarların başarılarının devamını diledi.

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