Isparta’da 158 vatandaş “En İyi Narkotik Polisi Anne ve Siber Suçlarla Mücadele Eğitimi” aldı

Isparta’da 158 vatandaşa “En İyi Narkotik Polisi Anne ve Siber Suçlarla Mücadele Eğitimi” verildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 19 Ocak tarihinde Bağımlılık ve Siber Suçlarla Mücadele çerçevesinde merkez ilçe Yakaören köyü muhtarlık binasında 158 vatandaşa “En İyi Narkotik Polisi Anne ve Siber Suçlarla Mücadele Eğitimi” verildi.