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Isparta Belediyesi, 3 katlı otoparkını güçlendiriyor

ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN, İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BAŞKANI ŞEREF KORKMAZ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE BİRLİKTE OTOPARK İÇİNDEKİ KOLON GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ.

ISPARTA 01.09.2020, 12:31
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Isparta Belediyesi, 3 katlı otoparkını güçlendiriyor

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Şeref Korkmaz ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte otopark içindeki kolon güçlendirme çalışmalarını inceledi. Isparta Belediyesi önündeki üç katlı yeraltı otoparkı, Belediye Meclisi kararıyla kapatılmış, ardından gerek İnşaat Mühendisleri Odası gerekse Süleyman Demirel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü hocalarının yaptığı çalışma sonrasında otoparkın güçlendirilmesi yönünde karara varılmıştı.

SDÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü hocaları tarafından hazırlanan proje ile ihaleye çıkılırken, otopark içerisinde bir süredir kolon güçlendirme çalışmaları devam ediyordu. Bu çalışmaların ardından şimdi de otoparkın üst bölümündeki çalışmalar start aldı.

Isparta Belediyesi tarafından belediye önü yeraltı 3 katlı otoparkta yapılan güçlendirme çalışmaların önemli ve değerli bir iş olduğunu söyleyen ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür eden İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Şeref Korkmaz, otoparkın güçlendirilmesi için çalışma gerçekleştirildiğini belirtti.

Otoparkın güçlendirilmesi konusunun Isparta Belediye Meclisinin gündemine geldiğini, kendilerinin de oda olarak görüşlerini belirttiklerini aktaran Şeref Korkmaz, “Bir proje hazırlandı ve tadilat başladı. Bugün burada yaptığımız incelemede çalışmaların proje kapsamında devam ettiğini gördük. İncelemelerimizde daha önce adı güçlendirme olan bir şeyler yapılmaya çalışılmış ancak baktığımızda kirişin ortası ile sonu arasında 10-12 santimetrelik seyimi görebiliyoruz. Bu da şu anda yapılan güçlendirme çalışmalarının değerini ortaya koyuyor. Projesine uygun bir şekilde güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Bu bağlamda Belediye Başkanımıza ve belediye yönetimine teşekkür ediyoruz” dedi.

Yapılan çalışmaların SDÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü hocaları tarafından hazırlanan rapor ve proje doğrultusunda olduğunu dile getiren İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Şeref Korkmaz, “İnşallah çalışmalar kısa sürede tamamlanır. Bizlere ve Isparta halkına tekrar değerli bir yer kazandırılmış olur. Bizlerde oda olarak her türlü desteği vermeye hazırız. İstişare halinde olmaya devam edeceğiz” görüşlerinde bulundu.

Kolonların güçlendirilmesinin ardından da otoparkın üst kısmında da çalışmaların yapılacağını dile getiren Korkmaz, otoparkın üzerindeki toprak yükünün daha önce alındığını hatırlattı. Korkmaz, “Otoparkın üzerine bir yük verilmeyecek. Onun yerine otopark üzerine 90 santimlik kısa bir kirişle kaplama yapılacak. Böylelikle yük gelmemiş olacak. Burada önemli konulardan birisi de yalıtım, o da tekrar yapılacak” şeklinde konuştu.

Belediye önü yeraltı otoparkının sorununun çözümü noktasında İnşaat Mühendisleri Odasının ciddi destekleri olduğunu söyleyen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, “Bizlere destek verdiniz. Sizlerle birlikte bundan sonra da her türlü konuda karşılıklı istişare içerisinde olacağız. Bu şehir hepimizin, hep beraber bu işin içerisinde olmak, şehri çok daha güzel yaşanabilir hale getirmek sizlerle beraber olacak işler” diyerek verilen destekten dolayı teşekkür etti.

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