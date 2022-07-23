Isparta 32 Spor’da yeni yönetim görev dağılımını yaptı

Türkiye 2. Ligi Beyaz Grupta mücadele edecek olan Isparta 32 Spor’da yapılan ilk toplantı sonrasında görev dağılımını gerçekleştirdi.Süleyman Kabalak Başkanlığındaki yönetim görev dağılımını şu şekilde oldu:

Başkan Yardımcıları: Osman Şahlan, Ozan Gezer, Gültekin Özdemir, Asbaşkan Nuri Top. Profesyonel Futbol Şube Sorumluları:

Emin Ursavaş, Hüseyin Kartal, Ender Kızıltan, Mustafa Fışkınçiçek. Altyapı Sorumluları: Süleyman Dağlı, Mustafa Fışkınçiçek

Genel Kaptan Atakan Turan, Serkan Demirsöken.Taraftardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: Soner Köse Hasan Hüseyin Bilgiç. Store Sorumlusu: Burak Sinan Uğur. AR-GE Sorumlusu: Burak Akpınar, Serkan Başpınar. Mali İşler :Osman Şahlan, Süleyman Dağlı, Ahmet Süzen. Basın Sözcüsü: Gökhan Büyükleblebi , Serkan Başpınar ve Tesislerden Sorumlu Yönetici Ahmet İlter.