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Isparta 32 Spor: 1 Kırklarelispor: 1

Türkiye 2. Lig Beyaz Futbol Liginde mücadele eden Isparta 32 Spor, ligdeki 14. maçında Kırklarelispor’la oynadığı karşılaşma 1-1 sona erdi.

ISPARTA 27.11.2021, 15:26
Isparta 32 Spor: 1 Kırklarelispor: 1

Türkiye 2. Lig Beyaz Futbol Liginde mücadele eden Isparta 32 Spor, ligdeki 14. maçında Kırklarelispor’la oynadığı karşılaşma 1-1 sona erdi.

Maçın önemli anları

Dakika 5: Isparta 32 Sporlu Taner Gümüş, 2 futbolcuyu çalımladıktan sonra ceza sahası içinde düşürüldü, hakem ‘devam’ dedi.

Dakika 13: Kırklarelisporlu Berat Ali Genç savunmanın arkasına iyi sarktı, kaleci Alp Arda topa müdahale etmek isterken penaltıya neden oldu. Hakem tereddütsüz penaltı noktaına koştu. Atışı kullanan Berat, penaltıyı kaçırdı.

Dakika 19: Isparta 32 Spor atağında ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu Muhammed Özdemir’in kafa şutu kalecide kaldı.

Dakika 28: Isparta 32 Sporlu Taner Gümüş’ün ceza yayı üzerinden sert vuruşu üsten auta çıktı.

Dakika 52: (GOL) Isparta 32 Spor atağında Taner Gümüş, savunmanın arkasına iyi sarktı ve kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Dakika 60: Isparta 32 Spor atağında Seyid Han’ın ortasında arka direkte yaşanan karambolde Embiya Ayyıldız kaleciyle karşı karşıya pozisyonda mutlak bir golü kaçırdı.

Dakika 64: Kırklarelispor atağında Şevki Çınar’ın kullandığı serbest atışta arka direkte Furkan Fehmi Güneş’in kafa vuruşu üsten auta çıktı.

Dakika 66 (Gol) Kırklarespor atağında sol çaprazdan arka direğe atılan topta Furkan Fehmi Güneş’in kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-1

Dakika 68: Isparta 32 Spor’lu Arif Birşen’in kullandığı serbest vuruşunu kaleci Mehmet Cinpir’in vuruşu kalecide kaldı.

Dakika 72: Isparta 32 Sporlu Seyid Han’ın kullandığı serbest atış yan direkten oyun alanına döndü ve Mustafa ise meşin yuvarlağa vuramazken net bir gol kaçtı.

Dakika 88: Kırklarelispor atağında Furkan’ın sol çaprazdan ortasında arkadirekte Harun Özcan’ın kafa vuruşu üst direkten döndü.

Maçın karnesi

Stat: Atatürk

Hakemler: Safa Yılmaz x, İlke Akman xx, Tuncay Ercan xx

Isparta 32 Spor: Alp Arda xxx, Şamil Başaran x (dk. 56 Seyid Ahmet Han x), Efşan Geçgin x, Kadir Turhan x, Said Can Açıkalın x (Dk. 56 Gökdeniz Varol x), Ertuğrul Kurtuluş x, Mustafa Diler x, Furkan Özdemir x (dk. 46 Enbiya Ayyıldız x) Arif Birşen x, Taner Gümüş xxx (dk.74 Gökhan Göksu x) Mustafa Acar x (dk. 83 Burak Aydın)

Kırklarelispor: Mehmet Cinpir xx, Canberk Ömer Özdemir x, Uğur Adem Gezer x, Furkan Fehmi Güneş xxx, Serhat Mermer xx, Ferhat Görgülü x, Emre Balkı x (dk. 58 Yaser Hacımustafaoğlux) Berat Ali Genç x (dk. 58 Harun Özcan x), Çağrı Ortakaya x, (85 Ümit Can Tokcu), Davut Babur x, Şevki Çınar x (dk. 77 Emre Keleşoğlu x)

Sarı kartlar: Alp Arda, Ertuğrul (Isparta 32), Emre Balkı (Kırklarelispor)

Goller: dk. 52 Taner Gümüş (Isparta 32 Spor), dk. 66 Furkan Fehmi Güneş (Kırklarelispor)

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