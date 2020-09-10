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Hayvan hırsızları yakalandı, 5 faili meçhul olay aydınlatıldı

HAYVAN HIRSIZLARI YAKALANDI, 5 FAİLİ MEÇHUL OLAY AYDINLATILDI

ISPARTA 10.09.2020, 12:07
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Hayvan hırsızları yakalandı, 5 faili meçhul olay aydınlatıldı

Isparta’da jandarma ekipleri, bir şahsın büyükbaş hayvanını çalan 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şüpheliler sayesinde 5 faili meçhul olayın daha aydınlatıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Isparta’nın Eğirdir ilçesine bağlı Gökçehüyük köyünde 31 Ağustos’ta İ.B. isimli şahsa ait bir büyükbaş hayvan çalındı. Olayın ardından ihbar üzerine Jandarmanın Dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (JASAT) harekete geldi. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren S.K., E.K. ve E.D. isimli şahıslar Eğirdir ilçe merkezinde JASAT tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İ.B. isimli şahsa ait bir adet büyükbaş hayvan sahibine teslim edilirken, yakalanan şahıslarla ilgili 5 faili meçhul olayının daha aydınlatıldığı öğrenildi.

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