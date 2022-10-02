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Göl kenarındaki sazlık yangını büyümeden söndürüldü
Isparta’nın Eğirdir ilçesinde göl kenarında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
ISPARTA 02.10.2022, 23:48
Isparta’nın Eğirdir ilçesinde göl kenarında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın saat 21.00 sıralarında Eğirdir ilçesi Göktaş köyü Karakulak mevkiinde göl kenarındaki sazlıklarda başladı. Göktaş köyü merkezine 200 metre uzaklıktaki yangına Eğirdir Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Yangın kontrol altına alınırken çıkış sebebi araştırılıyor.