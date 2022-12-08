Son Dakika
FETÖ-PDY çerçevesinde aranan 1 şüpheli yakalandı
Isparta’da başkalarının kimliğini kullanarak kaçmaya çalışan 1 şüpheli terörle mücadele ekipleri tarafından yakalandı. hakkında arama kararı bulunan şüpheli cezaevine teslim edildi.
ISPARTA 08.12.2022, 17:12
Isparta’da başkalarının kimliğini kullanarak kaçmaya çalışan 1 şüpheli terörle mücadele ekipleri tarafından yakalandı. hakkında arama kararı bulunan şüpheli cezaevine teslim edildi.
Isparta Emniyet Müdürlüğü FETÖ-PDY çerçevesinde adli makamlarca aranan ve başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanarak kaçmaya çalışan eski muhasebeci 1 şahıs, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde Isparta merkez kafeler bölgesinde yakalandı. Şahıs, işlemlerinin ardından tutuklaarak cezaevine gönderildi.