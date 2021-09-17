Eğirdir’de öğrencilere bütçe ve yorum defteri dağıtıldı

yorum’ projesi kapsamında bütçe ve yorum defteri dağıtıldı. Projenin amacının öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak olduğu belirtildi.

Eğirdir’de öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı ve okumayı günlük yaşamlarının bir parçası haline getirmeyi amaçlayan "öğretmenlerimle oku-yorum” projesi bin 742 öğrenci ile birlikte sürdürülecek. 169 öğretmenin görevli olduğu proje kapsamında 14 bin 134 adet kitap okunması hedefleniyor.

Süleyman Demirel Ortaokulu ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda yorum defteri ve bütçe defteri dağıtım töreni düzenlendi. Törene Kaymakam Adem Çelik, Belediye Başkanı Veli Gök, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu katıldı.

“Sanaldan uzaklaşacağız”

Kaymakam Adem Çelik, daha fazla kitap okumasını istediklerini söyledi. Çelik, “Sanal dünya bizleri öyle bir hapis ediyor ki; bilgisayarlar, tabletler maalesef kitaplar bazen ikinci planda kalabiliyor. Bunun böyle olması bizleri de çok üzüyor. O yüzden biz yeniden kitaplara sarılacağız. Sanaldan uzaklaşacağız. O sayfalarda bilgi birikimlerimizi arttıracağız. Hayal gücümüzü ufkumuzu genişleteceğiz.” diye konuştu.

“Tasarruf bilinci oluşacak”

Belediye Başkanı Veli Gök, hayatımızı idame ettirebilmek için bütçeyi doğru planlama alışkanlığı kazanmanın önemli olduğunu, bu defteri doldurarak öğrencilerin velilere de örnek olacağını, tasarruf bilincinin önemli olduğunu belirtti.

“Okumak beyni kibarlaştırır”

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, “Yorum Defteri”nin Eğirdir merkez, köy ve kasabada öğrenim gören 4, 5, 6 ve 7’nci sınıf öğrencilerine en kısa zamanda ulaştırılacağını, her sınıfın kendi kategorisinde yarışacağını belirtti. “İnsanların efendisi olmak için bilginin kölesi olmak gerekir; okumak beyni kibarlaştırır” dedi.

Proje sonunda en çok kitap okuyarak birinci olan öğrenciye bisiklet, ikinciye tablet, üçüncüye ise akıllı saat hediye edilecek.