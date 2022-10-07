Eğirdir Gölü su kotunda bir hafta içerisinde 10 santimetre düşüş yaşandı

Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği (EKOBİR) tarafından 7 Ekim 2022 tarihi itibariyle yapılan ölçümlemede Eğirdir Gölü Su Kotu 914,90 metre olarak belirlendi.

Türkiye’nin dördüncü büyük gölü olan Eğirdir Gölü su kotunda bir hafta içerisinde 10 santimetre daha düşüş yaşandı.

Eğirdir Gölü’nün su kotu bugün itibariyle 914,90 metre olarak ölçümlendi. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında ise Eğirdir Gölü su kotunun 18 santimetre daha düşük seviyede olduğu belirlendi.

Konu ile ilgili olarak açıklama yapan EKO-BİR Müdürü Süleyman Can, “1 Eylül 2022 tarihinden bu yana 10 santimetre düşüş yaşanmış. Geçen yıl 30 Eylül 2021 tarihinde yapılan ölçümde Gölün kotu 915,08 metre imiş. Yani geçen yıla göre 18 santimetre daha düşük seviyede seyrediyoruz” dedi.