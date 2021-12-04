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Eğirdir Gölü su kotu 914,93 metreye düştü
Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği (EKOBİR) tarafından bugün yapılan ölçümleme sonunda Eğirdir Gölü su kotunun 914,93 metre olduğu tespit edildi.
ISPARTA 04.12.2021, 16:10
Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği (EKOBİR) tarafından bugün yapılan ölçümleme sonunda Eğirdir Gölü su kotunun 914,93 metre olduğu tespit edildi.
5 Kasım 2021 tarihinde 914,98 metre olarak ölçümlenen Eğirdir su kotunun son bir ayda 5 santim daha düşerek 914,93 metreye gerilediği görüldü.