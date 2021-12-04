Eğirdir Gölü su kotu 914,93 metreye düştü

Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği (EKOBİR) tarafından bugün yapılan ölçümleme sonunda Eğirdir Gölü su kotunun 914,93 metre olduğu tespit edildi.

5 Kasım 2021 tarihinde 914,98 metre olarak ölçümlenen Eğirdir su kotunun son bir ayda 5 santim daha düşerek 914,93 metreye gerilediği görüldü.