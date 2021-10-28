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Cumhuriyet için yürüdüler, doğaya kınalı keklik bıraktılar

Isparta Belediyesi organizasyonunda muhtarlar, belediye meclisi üyeleri, doğa koruma ve milli parklar yetkilileri ile doğa sporları kulüplerinin temsilcileri Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yıldönümü münasebetiyle, Gölcük’ten, Pilavtepe’ye Püren ovasından, Andık Deresi rotasında 14 kilometrelik Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi, doğaya kınalı keklik bırakıldı.

ISPARTA 28.10.2021, 13:05
Cumhuriyet için yürüdüler, doğaya kınalı keklik bıraktılar

Isparta Belediyesi organizasyonunda muhtarlar, belediye meclisi üyeleri, doğa koruma ve milli parklar yetkilileri ile doğa sporları kulüplerinin temsilcileri Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yıldönümü münasebetiyle, Gölcük’ten, Pilavtepe’ye Püren ovasından, Andık Deresi rotasında 14 kilometrelik Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi, doğaya kınalı keklik bırakıldı.

Isparta Belediyesi Cumhuriyet Bayramının 98. yıldönümü münasebetiyle ‘Cumhuriyet Yürüyüşü’ düzenledi. Gölcük Tabiat Parkından başlayan ve Pilavtepe, Pürenovası ile Andık rotasının takip edildiği yürüyüşte toplam 14 km’lik yol kat edildi. Yürüyüşe Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Mahmut Temel, muhtarlar, belediye meclisi üyeleri ile doğa sporları kulübü temsilcileri katıldı.

“Isparta’da 600 civarında kınalı keklik bıraktık”

Yer yer zorlu arazi koşullarında ter döken yürüyüşçüler, Püren ovası bölgesinde doğaya kınalı keklik bıraktı. Milli Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından üretilen kınalı keklikler Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen başta olmak üzere yürüyüşe katılanlar tarafından doğaya salındı. Bölge Müdürü Mahmut Temel, üretme istasyonlarında yaklaşık 100 bin adet kınalı keklik üretildiğini aktarırken, bölgeye 5 bin civarında kınalı keklik bırakıldığını söyledi. Temel, “Bu kınalı kekliklerimizin bir kısmını da bugün buradan doğaya bırakıyoruz. Bu kapsamda Isparta’da 600 civarında kınalı keklik bıraktık” dedi.

“Vatandaşlarımızı doğayla iç içe olmaya davet ediyorum”

Geçen günlerde yine Gölcük’ten başlayarak Sagalassos Antik Kentine teknik bir yürüyüş gerçekleştirdiklerini hatırlatan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bölgenin turizme kazandırılması için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Yapılan çalışmaları muhtarlar ile de paylaştıklarını ve kendilerinin de bu rotayı yürümek istediklerini belirtmeleri üzerine ’29 Ekim Cumhuriyet Yürüyüşü’ organize ettiklerini dile getiren Başkan Başdeğirmen, Cumhuriyet Bayramını kutladı. Başdeğirmen, “Amacımız Cumhuriyet Yürüyüşüyle muhtarlarımızla bir etkinlik yapmak, farkındalık oluşturmak ve muhtarlarımızın bu rotayı görmesi. Gölcük, Pilavtepe, Püren Ovası ve Andık Deresi doğa rotasıyla Cumhuriyet Yürüyüşü yapmış olacağız. Bu etkinlik vesilesiyle tüm vatandaşlarımızı bu bölgeyi görmeye, doğa ile iç içe olmaya davet ediyorum. Vatandaşlarımız hem sağlıklı bir yürüyüş yapabilecekler hem de rota üzerindeki doğal meyvelerden istifade edebilecekler. Tüm katılımcı arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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