Konya Büyükşehir Belediyesi, İslam Başkentleri ve Şehirleri Teşkilatı’nın (OICC) 15. Genel Konferansı’na ve 33. Yönetim Kurulu Toplantısı’na ev sahipliği yaptı. OICC için Konya’ya gelen katılımcılar, toplantılardan kalan vakitlerde teknik ve kültürel gezilerle şehri daha yakından tanıdı. Mevlana Hazretleri Türbesi, Konya Bilim Merkezi, Tropikal Kelebek Bahçesi, Ecdat Bahçesi ve Japon Parkı’nı ziyaret ederek Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Tesisinde incelemelerde bulunan heyet, Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi ile İslam Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen sema gösterisini de izledi.



“Konya’nın misafirperverliğini gösterdik”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya olarak OICC 15. Genel Konferansı’na ve 33. Yönetim Kurulu Toplantısı ile önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yaptıklarını belirterek, katılan ve katkı sunan tüm misafirlere teşekkür etti. Son derece önemli toplantıların yanında şehrin tarihini ve kültürünü yakından tanımaları ile misafirlere kültürel programlar da düzenlediklerini belirten Başkan Altay, Konya’nın misafirperverliğini en güzel şekilde yansıttıklarını dile getirdi. Başkan Altay, Gazze’de yaşanan İsrail soykırımının sona erdirilmesi için ortak hareket edilmesi, İsrail soykırımının unutturulmaması ve Gazze’nin yeniden inşası konusunda ortak kararların alındığı konferansın tüm İslam alemi için hayırlı olmasını diledi.

Filistin Ramallah Belediye Başkanı Issa Kassis, “Başkan Altay’a cömertliği ve bizi öncelikle konferansa katılmaya daha sonra ise serbest zamanlarımızda böylesine güzel, manevi ve kültürel deneyimi yaşamak için bu güzel şehir Konya’ya davet ettiği için teşekkür ediyorum” dedi.



“Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bir kardeş belediye anlaşması imzalamak istiyoruz”

Bağdat Büyükşehir Belediye Başkanı Ammar Musa Kazım, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne daveti için teşekkür ederek, şunları söyledi: “Burada bulunduğumuz kısa süre zarfında bu şehrin çok seçkin bir şehir olduğunu fark ettim. Bir mühendis gözüyle temizliğiyle, tertibiyle, düzeniyle dikkat çektiğini gördüm. Bilim Merkezi’nin değişik bölümlerle çocuklara, gençlere hizmet ettiğini gördüm, gerçekten çok etkilendim. Belediyeler vatandaşlar için hizmet üreten kurumlardır ve vatandaşın iyi bir hizmet alabilmesi için belediyelerin kendisini sürekli yenilemesi güncellemesi ve vatandaşa seçkin kaliteli bir hizmet götürmesi gerekiyor. Biz doğrusu karşılıklı yardımlaşmamız, dayanışmamız, tecrübe paylaşımı sağlamak anlamında hizmetlerimizin kalitesini artırmak, Konya Belediyesi'nin tecrübelerinden istifade etmek ve Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bir Kardeş Belediye Anlaşması imzalamak istiyoruz.”



“Kendimi Konya'da hiç gurbette hissetmiyorum, kendimi vatanımda gibi hissediyorum”

Filistin El Halil Belediye Başkanı Tayseer Abu Sneineh, Konya'yı daha önce defalarca ziyaret ettiğini hatırlatarak, “Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Kardeş Şehir Anlaşmamız var. Ben kendimi Konya'da hiç gurbette hissetmiyorum, kendimi vatanımda gibi hissediyorum. Konya altyapısı güçlü, düzenli, temiz, sakin, güçlü bir şehir“ dedi.



“Siyonistlerin asıl amacı Müslümanların bir araya gelmesini engellemek”

Konya’nın İsrail saldırıları öncesi var olan El Halil kenti ile benzerlik gösterdiğini ifade eden Sneineh, şöyle devam etti:

“İşgalin doğasında ırkçılık, soykırım, ötekini inkar var. Şu an İsrail’in Filistin topraklarında yaşayan halka dönük uyguladığı politikalar tehcir politikası. Onları zorla göçe yönlendirme ve kendi öz halkından boşalan toprakları Yahudileştirme ve oraları kendi toprakları haline getirme yönelişi var. Siyonistlerin başlatmış oldukları faaliyet, yürütmüş oldukları mezalim sadece Filistinlileri kendi topraklarından çıkarma ve orayı işgal etmekle sınırlı değil. Siyonistlerin asıl amacı Müslümanların bir araya gelmesini engellemek. Bu hususta da uyanık olmak, bunun farkına varmak lazım. İslam medeniyeti adalet temelleri üzerine kuruludur ve bu savaş adaletle zulüm, hakla batıl arasında yürüyen bir savaştır. Türkiye ile Filistin arasındaki bağlar tarihi bağlardır. Filistin davası karşısında Türkiye'nin duruşu çok önemlidir. Bu yönüyle Türkiye'nin İslam ümmetinin birliğini sağlama, onların vahdetini gerçekleştirmede ortaya koyacağı tavır ve tutum gerçekten çok önemli.”



“Dayanışmamız karşılıklı olarak sürecek”

Beyrut Belediye Meclisi Kent Konseyi Üyesi Muhammed Said Fatha ise çok sıcak şekilde karşılandıklarını, bunun kendilerini çok mutlu ettiğini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Uğur İbrahim Altay'ın başkanlığını yaptığı Belediyeler Birliği üyesi olarak burada bulunuyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Beyrut Belediyesi arasında sürekli devam edecek karşılıklı yardımlaşma ve dayanışmanın olmasını arzu ediyoruz. Bunun olacağına da inanıyoruz. Biz Konya'yı çok düzenli, temiz ve tertipli bir şehir olarak bulduk. Bu kısa süre zarfında gördüklerimiz şunlar; tertemiz bir şehir, caddeleri sokakları, parkları, tanzim edilmiş altyapı çalışmalarının güçlü olduğunu görüyoruz. Aktif çalışmaları çok güçlü. Biz Konya'yı İslami çalışmaların yaygın olduğu bir merkez olarak biliyoruz, bir İslam şehri olarak biliyoruz. Bu dayanışmanın bu karşılıklı yardımlaşmanın sürecek olduğunu düşünüyorum, bunu temenni ediyorum.”



57 İslam ülkesinden 187 üyesi bulunan İslam Başkentleri ve Şehirleri Teşkilatı’nın (OICC) 15. Genel Konferansı ve 33. Yönetim Kurulu Toplantısı 13-15 Mayıs tarihleri arasında Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.