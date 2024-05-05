Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Zirve’de, İsrail’in savaş ve insanlık suçlarının önlenmesine dönük diplomatik, ekonomik ve siyasi her türlü tedbiri alma çağrısında bulunuldu. İİT kararlarını uygulamayan üye devletlere karşı, üyeliğin askıya alınması dahil, hukuki tedbirler uygulanması ve bu konuyu ele almak üzere bir toplantı düzenlenmesi karara bağlandı. İsrail’le işbirliği yapan ülkelerin soykırıma varan suçlara ortaklık ettiği vurgulanırken Filistinlilere koruma sağlanması kararı alındı. Türkiye’nin önerileri sonucu kararlara eklenen tedbirler şu şekilde:

“Gazze’deki suçlardan sorumlu özel ve tüzel kişilerin varlıklarının dondurulması, İsrail’in uluslararası spor, kültürel ve ekonomik etkinlik ve faaliyetlerden men edilmesi yönünde çaba harcanması, İsrail’in uluslararası örgüt ve forumlardan ihracı konusunda çaba harcanması, üye devletlere Uluslararası Adalet Divanındaki soykırım davasına müdahil olma çağrısı.”

Ayrıca, 2025 yılında gerçekleştirilecek Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısının Türkiye’de yapılması kararlaştırıldı.



PKK/PYD/YPG terör örgütleri ortak tehdit

Zirve'de Kıbrıs meselesine ve Batı Trakya Türk azınlığın durumuna ilişkin konularda İslam dünyasının dayanışmasını teyit eden kararlar alınırken, nihai bildiride PKK/PYD/YPG terör örgütlerinin ortak tehdit olduğu karara bağlandı.