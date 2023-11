Doğuştan işitme engelli olan 35 yaşındaki Burak Uyanık, 2019 yılında Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı'nda doktora yapmak için başvurdu. Uyanık, 4 yıl sonra mezun olduğu okulda büyük başarı elde etti. 23 Kasım'da doktora tez savunma sınavına giren Burak Uyanık, işitme engelli birey olarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek, doktora tez sınavını geçti. 4 yıl boyunca zorlu süreçten geçen Uyanık, her şeye rağmen 'Ben de varım' dedi. Zorlu süreçte eşini asla yalnız bırakmayan elektrik elektronik mühendisi Gizem Uyanık da bilgisayar alanındaki terimleri öğrendi, eğitimi ve sınavı sırasında eşinin tercümanı oldu. Yüzde 85 işitme kaybı olan elektronik mühendisi Gizem Uyanık da eşinin başarısını gururla anlattı. 4 yıl boyunca Burak Uyanık ile olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işaret dili tercümanı Betül Avcı da sınav günü kendisini yalnız bırakmadı. Doktora tez savunma sınavında oğullarını gözü yaşlı izleyen anne ve babası, başarısı ile gururlandı.



Doktora tezini başarıyla tamamlayan Uyanık'ın gözleri doldu

Uyanık'ın "Web Tabanlı Uygulamalar için Kullanıcı Etkileşimli Otomatik Kod Üretimi" konulu tezi başarılı bulunarak, doktora unvanını kazandı. Uyanık'ın cübbesini Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yıldırım ile tez danışmanı Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Sayar giydirdi.



Gözleri dolan Burak Uyanık, başarısını ailesiyle paylaştı. Burak Uyanık, 4 yıl boyunca kendisine işaret dili tercümanı konusunda destek veren eşi Gizem Uyanık ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işaret dili tercümanı Betül Avcı'ya da sembolik olarak cübbe giydirdi. Burak Uyanık, ilk çiçeğini ise işitme engelli 3 yaşındaki oğlundan aldı. Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Kadri Süleyman Yiğit, Türkiye'de ilk defa işitme engelli bireyin Kocaeli Üniversitesi'nden doktorasını başarılı şekilde tamamlamayarak mezun olduğunu belirtti.



"2021 yılından beri TUSAS TEI'da çalışıyorum"

Doğduğundan beri işitme engelli olduğunu söyleyen Burak Uyanık, "Atatürk Meslek Lisesinde bilgisayar donanımı bölümünde okudum ve ikinci olarak mezun oldum. Daha sonra Anadolu Üniversitesinde Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama bölümünden tekrar ikinci olarak mezun oldum. Daha sonra 4 yıllık üniversitemi bilgisayar mühendisliği üzerine yaptım, ikinci oldum. Sakarya Üniversitesi’nde yüksek lisansımı yaptım. 2021 yılında da TUSAS TEI’de işe girdim ve hala orada çalışıyorum" dedi.



"Hocalarım benim, sesim, kulağım, elim oldu"

2019 yılında doktoraya başladığını belirten Uyanık, "Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Ahmet Sayar ile bu yola başladım. Şimdi ise doktoramı bitirmiş bulunmaktayım. Yüksek lisans tez sunumum sırasında jüri üyeleri bana doktora yapma potansiyeli olduğunu söyledi. 'Uğraşamam, yorulurum' demiştim ama daha sonra eşim de bunu bana söyledi. Eşim, ‘İşitme engelli toplumunun senin gibi kabiliyetli, yetenekli, potansiyelli olabilmesi için sağırların ne yapabileceğini, nasıl başarabileceğini göstermen gerekiyor' dedi. Toplumun uyanması için eşim de bunu tavsiye etti. Biz bu amaçla yola çıktık ve Kocaeli Üniversitesi'ne doktora için başvurdum. Doktora başladığı zaman yüksek lisans gibi kolay süreç olur diye düşündüm ama aslında öyle değilmiş. Çok zor süreçmiş. Ben kendime inanmıyorken hocalarım bana inandı. Hocalarım benim, sesim, kulağım, elim oldu. Bana çok destek oldular, bu yüzden böyle bir başarıya ulaştım. Tez savunma sınavını başarıyla tamamladım" diye konuştu.



"Doktora unvanı almış olabilirim ama sağır toplumu adına 'Biz aldık' diyorum"

Özel bireylere seslenen Uyanık, "Hedefinizi belli edin. İşitme, görme, bedensel engelli de olsa hiç fark etmez, insanın bir hedefi varsa pes etmeden bu yola sonuna kadar devam ederse, mutlaka kazanacağını düşünüyorum. İmkansız diye bir şey yok. Bu başarı sadece benim başarım değil. Ailem, annem, babam, eşim, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işaret dili tercümanı Betül Avcı ve hocalarımla bu başarıya ulaştık. Birlik varsa her şey çok kolay oluyor ve çözülüyor. Bu birlikte tüm engelleri birlikte aştık. Ben diye bir şey yok asla, biz olarak başardık. Doktora unvanı almış olabilirim ama sağır toplumu adına 'Biz aldık' diyorum. Kocaeli Üniversitesi çok destek verdi, teşekkür ediyorum. Engellilere çok duyarlı bir üniversite" şeklinde konuştu.



"Eşime tercüman olmak için teknik kısımları öğrendim"

Süreci anlatan Burak Uyanık'ın eşi Gizem Uyanık, "2019 yılında Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Ahmet Sayar ile bu yola başladık. İlk olarak ben devreye girmek istemedim çünkü alanım elektrik elektronik olduğu için anlamıyordum. Eşim bana derdini anlatamadığını ve strese girdiğini söyledi. Bu sefer ben devreye gireyim, bir şeyler yapmaya çalışayım dedim ama ikimiz de çok zorlandık. Daha sonra Betül Avcı işaret dili tercümanı olarak devreye girdi. Teknik kısmı eksik olunca çözümü olmalı diyerek arayışlara girdim. Bu sefer bilgisayar ile ilgili her şeyi eşimle çalışarak öğrenmeye çalıştım. Günde 50 defa çalıştık. 4 sene boyunca bin defa çalışmış olabiliriz çünkü anlamak için büyük çaba gerekiyor. Güzel sürecimiz, maceramız oldu. Stresli, üzüntülü zamanlarımız oldu ama başardık. Bugün rahatladım, artık nefes alabilirim diyebileceğim bir gün" ifadelerini kullandı.



"Eğitim vererek zafere ulaştık"

Burak Uyanık'ın çocukluğundan itibaren zor süreçlerden geçtiğini dile getiren anne Zehra Uyanık, "Burak'ın küçükken eğitim süreci çok zordu. Maddi manevi elimizden ne geldiyse sürekli oğlumuzun yanındaydık. Asla bizi hiçbir konuda üzmedi. Oğlumu hiç kimse ile kıyaslamadım. ‘Benim çocuğum duyuyor, normal, toplumdan uzaklaştırmayacağım’ dedim. Eğitim vererek zafere ulaştık" dedi.

Baba Mehmet Uyanık ise "Bir baba olarak çok onurlu, gururluyum. Uzun süreçti. 1 yaşından beri bu mücadeleyi veriyoruz. Bunun uzun ince yol olduğunun farkındayız. Özel çocuğun da normal çocuklar gibi başarılı olacağını inandık. Ona her zaman destek olduk" diye konuştu.



"Burak bu kapıyı açtı, artık insanlar koşa koşa bu kapıdan içeri girecek"

Burak'ın tez danışmanı Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Ahmet Sayar, "Burak bu kapıyı açtı, artık insanlar koşa koşa bu kapıdan içeri girecek. Birçok kişi bu konuda yapabileceğini görüyor olacak ve yapacak. Bu beni çok mutlu ediyor. Normal bir süreç gibi normal mezun verdik ama sonradan çok büyük başarı elde ettiğimizi fark ettik" şeklinde konuştu.



"İlk defa Türkiye’de doktora yapan bir işitme engelli mezun oldu"

Türkiye Sağırlar Milli Federasyon Başkanı Bülent Tekin de, "Sürekli Burak ile beraber çalışıyorduk. İlk defa Türkiye’de doktora yapan bir işitme engelli mezun oldu. İçimde çok büyük gurur var. Burak gibi kişilerin daha çok çıkması gerektiğini düşünüyorum. Burak bizler için çok güzel bir örnek. Tüm işitme engellilerin ‘İşitme engelli olmama rağmen’ deyip Burak’a bakarak bir engel olmadığını görebilir" ifadelerini kullandı.