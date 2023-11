TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, zeytinyağında taklit ve tağşişe ilişkin basın açıklaması yaptı. Bayraktar, yükselen fiyatların piyasada taklit ve tağşişli ürünlerin sayısını daha fazla artırdığını belirterek, üreticilerin ürettiği ürünü korumak için her türlü hile ve sahtekarlığa karşı önlem alınması gerektiğini söyledi. İçerdiği fonksiyonel nitelikteki bileşenler nedeniyle yağlar arasında ön planda olan zeytinyağının dengeli ve sağlıklı beslenmek için her zaman kullanıldığını ifade eden Bayraktar, “Zeytinyağı en fazla taklit ve tağşiş uygulanan gıdalardan biridir. Tağşiş sorunu sadece ülkemizde değil, zeytinyağı üretilen ve ticareti yapılan ülkelerin tamamında yaşanan bir sorundur. Zeytinyağının perakende fiyatını düşük tutarak daha fazla kar sağlamak için taklit ve tağşişe başvuruluyor. Tüketicilerimizin bu hile ve sahtekârlığı tespit etmesi mümkün değildir. Bu gibi taklit ve tağşiş ürünler kesin olarak laboratuvar testleriyle anlaşılıyor” diye konuştu.



"Denetimler daha fazla yapılmalı"

Üreticilerin emeğini korumak için her türlü hile ve sahtekarlığa karşı mücadele etmek gerektiğini vurgulayan Bayraktar, “Üreticilerimizin ürünü sofralarımıza içeriğinde ne olduğu belli olmayan yağ olarak girmemelidir. Tüketicilerin sağlıklı ve dengeli beslenmesinde önemli bir yeri olan zeytinyağında taklit ve tağşişin önlenmesi için 81 ilde denetimlerin sık sık yapılması gerekiyor. Denetimler sonucu sahtekarlık yapan firmalar ifşa edilmeli ve gerekirse kapatılmalıdır. Bizler bunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Tüketicilerimiz de zeytinyağı alırken bilinçli olmalı, güvendikleri yerlerden veya firmalardan yağlarını almalıdır” ifadelerine yer verdi.



"Avrupa’da zeytinyağı üretimi geçen yıl yüzde 33,7 düştü"

Avrupa’da geçen yıl son 500 yılın en büyük kuraklığının yaşandığını söyleyen Bayraktar, bu doğrultuda zeytinyağı üretiminde de yüzde 33,7 oranında düşüş olduğunu ifade ederek, “Dünyanın en büyük zeytinyağı üreticisi İspanya’da üretim 2022 yılında yaklaşık yüzde 48, İtalya’da ise yüzde 29 azaldı. Bu yıl da önemli zeytin üreticisi ülkelerde geçen yılın olumsuzlukları, kuraklık, hastalık gibi nedenlerle rekolte kaybının görüleceği bekleniyor. İspanya ve İtalya’da iki yıl arka arkaya rekoltenin düşmesiyle Avrupa’da zeytinyağı fiyatları yükseldi. Artan fiyatlar nedeniyle İspanya’da zeytinyağı hırsızlığının önüne geçmek amacıyla market raflarına kilit takıldığı haberleri görülüyor” açıklamasında bulundu.



"Ülkemizde geçen yıl zeytinyağında rekor üretim gerçekleşti"

Bayraktar, 2022 yılında toplam 421 bin ton zeytinyağı üretimi ile dünya ikincisi, 735 bin ton sofralık zeytin üretimi ile ülke olarak dünya liderliğine ulaştıklarını dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

“Son 3 yılda ülkemizde zeytin üretimi yüzde 95 oranında arttı. 2023 yılının ‘yok yılı’ olmasına karşın üretimimizin normal seviyeye yakın olacağı tahmin ediliyor. İklim değişikliğinin etkilerine rağmen zeytin üretiminde lider olmamızın sebebi, üreticilerimizin başarısı ve izlenen politikaların sonucudur. Zeytin üretimine devam eden üreticilerimizin üretimde kalması için yeterli geliri elde etmesi şarttır. Girdi fiyatları, lojistik, işçilik vb. maliyetler hızla artıyor. Bu maliyetlerle üretilen ürünlerin tüketiciye ucuza ulaşması mümkün değildir. İşte bu noktada halkımızın sofrasına hakiki zeytinyağını düşük fiyatla sunabilmek için üretim maliyetlerinin düşürülmesi de büyük önem taşıyor.”