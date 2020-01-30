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Software AG'de yeni atama

İhsan Deniz Pazarcıoğlu Software AG Türkiye ve Katar Satış Öncesi Müdürü olarak atandı

Software AG'de yeni atama

İhsan Deniz Pazarcıoğlu Software AG Türkiye ve Katar Satış Öncesi Müdürü olarak atandı

30 Ocak 2020 Perşembe 14:03
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Software AG'de yeni atama

Dünyanın önde gelen yazılım şirketlerinden Software AG’de Türkiye ve Katar Satış Öncesi Müdürlüğü görevine İhsan Deniz Pazarcıoğlu getirildi. 
Kurumsal yazılım ve altyapı projelerinde; liderlik, kurumsal mimari, takım yönetimi, iş geliştirme ve devreye alma konularında 20 yıllık uzmanlığa sahip Pazarcıoğlu, yeni görevinde Software AG’nin Türkiye ve Katar'daki 
tüm satış öncesi faaliyetlerden sorumlu olacak.

2001 yılında Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan İhsan Deniz Pazarcıoğlu, İşletme Yönetimi Yüksek Lisansını 2008 yılında Yeditepe Üniversitesi’nde yaptı. Profesyonel kariyerine İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 2001 yılında yarı zamanlı Yazılım Geliştirici olarak başlayan Pazarcıoğlu, 2001– 2003 yılları arasında Telsim’de Kıdemli Yazılım Geliştiricisi olarak görev yaptı. Burada Türkiye’de bir ilk olan Telsim Online Tahsilat Sistemini geliştirdi. 2003 – 2007 yılları arasında Eczacıbaşı-Baxter’da Bilgi Teknolojileri Uzmanı olarak çalıştı. Self servis portalını geliştiren Pazarcıoğlu, projesiyle Eczacıbaşı Holding’in ‘En Yaratıcı ve Yenilikçi E-Dönüşüm Projesi’ Ödülüne layık görüldü. 2007-2009 yıllarında Turkcell Superonline’da Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı olarak çalışan Pazarcıoğlu, 2009-2014 yılları arasında çalıştığı Turkcell’de 2 kere CEO Inovasyon Ödülü’ne layık görüldü ve bu projeleri dünyanın en büyük bilişim zirvelerinde tanıttı. 


 2014 – 2015 yıllarında Oracle Türkiye’de görev yapan Pazarcıoğlu, kariyerine 2015-2018 yılları arasında Pegasystems’ta Türkiye ve Orta Doğu'daki tüm satış öncesi faaliyetlerden sorumlu Kıdemli Satış Öncesi Müdürü olarak devam etti. 2018-2019 arasında SAS Kıdemli İş Çözümleri Yöneticisi olarak çalışan Pazarcıoğlu, 2019 Ekim ayında Software AG’deki görevini üstlendi.
 

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