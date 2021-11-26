banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bitcoin’de düşüş sürüyor
Bitcoin’de düşüş sürüyor
Merkez Bankası'ndan açıklama: İyileşme sürüyor
Merkez Bankası'ndan açıklama: İyileşme sürüyor
Saldırgan bıçakla nasıl metroya binebildi?
Saldırgan bıçakla nasıl metroya binebildi?
WhatsApp fotoğraftan çıkartma hazırlayacak
WhatsApp fotoğraftan çıkartma hazırlayacak

Sanko’dan Eğitime Büyük Destek

SANKO Holding, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda başlatılan “100. Yılda 100 Hayırsever” kampanyasına üç okul, bir kütüphane ve bir kapalı spor salonu olmak üzere beş eğitim tesisi yaptıracak. 

İş Dünyası 26.11.2021, 11:20 26.11.2021, 11:32
Sanko’dan Eğitime Büyük Destek

-GAZİANTEP VALİSİ DAVUT GÜL:

-“SANKO HOLDİNG, İKİSİ 32’ŞER, BİRİSİ 24 DERSLİKLİ ÜÇ OKUL, BİR SPOR SALONU VE ŞEHİR MERKEZİNDE 24 SAAT HİZMET VERECEK BİR KÜTÜPHANE OLMAK ÜZERE BEŞ EĞİTİM TESİSİ YAPTIRACAK”

-SANKO HOLDİNG ONURSAL BAŞKANI ABDULKADİR KONUKOĞLU: 

-“GAZİANTEP’İMİZE VE ÜLKEMİZE KATKI SUNACAK PROJELERİ DESTEKLEMEK BİZİM SOSYAL GÖREVİMİZDİR”

-SANKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI ADİL SANİ KONUKOĞLU:

-“GAZİ ŞEHRİMİZE HİZMET ETMEK BİZİM İÇİN BİR ŞEREFTİR, HİZMETLERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ”

Gaziantep Valiliği’nde düzenlenen protokol imza törenine, Vali Davut Gül, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe katıldı.

Vali Davut Gül, törende yaptığı konuşmada; SANKO Holding ile ikisi 32’şer, birisi 24 derslikli olmak üzere toplam 88 derslikli üç okul, bir spor salonu ve bir de şehir merkezine yapılacak ve 24 saat hizmet verecek kütüphane olmak üzere beş eğitim tesisinin protokolünü imzaladıklarını söyledi.

Gaziantep Spor Lisesi’nin kampüs inşasının devam ettiğine dikkat çeken Gül, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu’nun Gaziantep Futbol Kulübü başkanlığı döneminde takımı Süper Lig’e çıkardığını anımsattı.

Gül, “Konukoğlu Ailesi’nin futbola, SANKO’nun Gaziantep Futbol Kulübü’ne, spora verdiği desteği biliyoruz. 24 derslikli Gaziantep Spor Lisesi’nin ismi Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi olarak devam edecek. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Hedef olarak belirledikleri 100 eğitim tesisinden beşine Konukoğlu Ailesi’nin katkı sunduğuna vurgu yapan Gül, “Geçmişte bunların çok daha fazlasını ve her alanda yaptıkları hayırları biliyoruz. Bu anlamlı katkılarından dolayı SANKO Onursal Başkanları Abdulkadir ve Zeki Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ve Konukoğlu Ailesi’nin fertlerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

MUTLULUK DUYUYORUZ

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ise topluma katkı sunacak projeleri desteklemekten mutluluk duyduklarını kaydetti.

Sosyal sorumluluk projelerine destek olmayı millete karşı sosyal görev olarak gördüklerine işaret eden Abdulkadir Konukoğlu, şu bilgileri paylaştı:

“Daha önce üçü fakülte binası olmak üzere 22 okul yaptırdık, SANKO Üniversitesi’ni kurduk. Şimdiye kadar 16 cami yaptırıp ibadete açılmasını sağladık, yeni yaptıracaklarımızla bu sayı 20’ye ulaşacak. Eğitime katkı sunacak projelerimizin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.” 

 

GAZİANTEP GÖZ BEBEĞİMİZ

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu da konuşmasına, “Gaziantep bizim göz bebeğimiz. Kendi şehrimiz, kazanç sağladığımız, doğup büyüdüğümüz, Atalarımızın yaşadığı şehir” diyerek başladı. 

Gaziantep’e hizmet etmekten gurur duyduklarını dile getiren Konukoğlu, “Gazi Şehrimize hizmet etmek bizim için bir şereftir. Bundan sonra da hizmetlerimize devam edeceğiz, hiçbir şekilde hizmet etmekten geri durmayacağız. İlerleyen dönemlerde bu okullara yenilerini ekleyerek daha fazla katkı sağlamaya devam edeceğiz. Şehrimizin eğitimine katkı sunacak okullarımızın Gaziantep’e ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. 

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ise Konukoğlu Ailesi’ne desteklerinden dolayı teşekkür ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

İmza törenin ardından Vali Gül, Abdulkadir Konukoğlu ve Adil Sani Konukoğlu’na teşekkür belgesi takdim etti. 

SANİ KONUKOĞLU VAKFI

SANKO, ülke ekonomisine ve istihdama sağladığı katkı yanında, topluma yaptığı hizmetleri kurumsal bir yapı altında toplamak amacıyla 1989 yılında Sani Konukoğlu Vakfı’nı kurdu.

Sani Konukoğlu Vakfı, 1997 yılında Türkiye genelinde 4,500 vakıf arasından “Yılın Vakfı” seçildi. Ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmede, Türkiye’de en çok yardım yapan ilk 10 vakıf arasına girdi.

“İşin Hilesi Dürüstlüktür” ilkesini yaşam felsefesi haline getiren Vakfın kurucusu merhum Sani Konukoğlu, sağlığında yaptığı sosyal hizmetler nedeniyle Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar gereği “Devlet Üstün Hizmet Madalyası ve Beratı“na layık görüldü.

Madalya ve Berat, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından Çankaya Köşkü’nde düzenlenen törenle, Mütevelli Heyet Başkan Abdulkadir Konukoğlu’na takdim edildi.

Halkın refahı, eğitimi, mutluluğu ve sosyal gelişimi için yararlı hizmetlerde bulunduğundan dolayı Vakıf Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Konukoğlu’na TBMM Başkanlığı’nca” Üstün Hizmet Ödülü”, Gaziantep Üniversitesi’nce “Fahri Doktora Unvanı” ve “Toplumsal Duyarlılık Ödülü”, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce de “Vakıf İnsan” ödülü verildi.

Öncelikli hedefi eğitim, sağlık ve gıda yardımı olan Vakıf, bugüne kadar üçü fakülte binası olmak üzere 22 okul yaptırarak, Milli Eğitim’in hizmetine sundu. Yaptırılan 16 cami ibadete açıldı. 

Bir sağlık kompleksi ve iki sağlık ocağı yaptırılıp Sağlık Bakanlığı’na devredildi. Gaziantep Devlet Hastanesi’ne iki koroner yoğun bakım ve bir hemodiyaliz, İnegöl Devlet Hastanesi’ne bir hemodiyaliz merkezi kuruldu, çeşitli hastanelere 12 hemodiyaliz cihazı alındı.

Yılda 1.500 dolayında üniversite öğrencisine karşılıksız burs veren Vakıf, her yıl ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören ihtiyaç sahibi 10,500 öğrenciye giyim, 10,500 öğrenciye de çantası ile kırtasiye, yine her yıl ihtiyaç sahibi 45 bin aileye gıda yardımı gerçekleştirmektedir.

Merkezi İstanbul’da bulunan Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ile 1998 yılında yapılan protokol kapsamında; Gaziantep’te yetişkinlere verilen okuma yazma kursları 2016 yılına kadar Sani Konukoğlu Vakfı’nın desteğinde sürdürülmüştür.1998-2016 yılları arasında 379 gönüllü öğretmen tarafından açılan 767 kursta 1,003’ü erkek, 9,497’si kadın olmak üzere toplam 10,500 kişi okuryazarlık belgesi almıştır. AÇEV, Gaziantep’teki faaliyetini 2016 yılında sonlandırdı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Kayserispor 13 16
13. Antalyaspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 12 16
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Rayo Vallecano 14 23
7. Barcelona 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 14 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7