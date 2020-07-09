İŞKUR projesi ile iş sahibi olan eski hükümlü 19 kişiye de iş imkanı sağladı

İşlediği suç nedeniyle bir süre cezaevinde kalan M.B., tahliye olduktan sonra Silopi ilçesinde İŞKUR’un desteği ile açmış olduğu iş yeri sayesinde hayata tutundu. İŞKUR’un uyguladığı Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesine başvuran M.B., hibe desteği almaya hak kazandı. Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığı, Şırnak İŞKUR işbirliğinde İŞKUR Genel Müdürlüğünün engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden kesilen paraları kullanmaya yetkili komisyonun sağladığı hibe desteği ile tandır ekmeği üretim işyerinin açılışı gerçekleştirildi.



Açılışa, Cizre Koruma Kurulu Başkanı Cumhuriyet Savcısı Fatih Nuranioğlu, Şırnak İŞKUR İl Müdürü Mehmet Sadık Bora, Cizre Denetimli Serbestlik Müdürü Turgay Agboyraz, İŞKUR Silopi Hizmet Merkezi Müdürü Hacı Tüzün, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü şefi Veysi Gültekin ve personelinin katılımı ile gerçekleşti.



İşyerinin bereketli ve hayırlı kazançlar getirmesini dileyen Cizre Koruma Kurulu Başkanı Cumhuriyet Savcısı Fatih Nuranioğlu, Silopi’de açılan bu tandır ekmeği üretim yerinin Silopi ve yöreye önemli bir hizmet olacağını söyledi. M.B'nin açmış olduğu yeni iş yerinde 12 kadın ve 7 erkek olmak üzere toplamda 19 kişiye istihdam olanağı sağladığını aktaran Nurinanoğlu, bu iş yerinin özellikle kadınlara istihdam olanağı sağlamasının kendileri için bir gurur vesilesi olduğu dile getirdi.



İŞKUR Şırnak İl Müdürü Mehmet Sadık Bora ise Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesine 24 Haziran 2019’da başvuran M.B.’nin tandır ekmeği üretim çalışmasının kabul edildiğini, 30 Ekim 2019’da M.B. ve Şırnak İŞKUR arasında sözleşme imzalanarak projenin hayata geçirilerek iş yerinin hizmete açılmasını sağlandıklarını belirtti. Bora, “Tandır Ekmeği Projesini hayata geçiren M.B. 24 Şubat 2020’de personel desteği için Silopi Hizmet Merkezi Müdürlüğüne mesleki eğitim kursu başvurusunda bulununca Silopi’de 19 kişilik fırıncı ustası-unlu mamulleri mesleğinde istihdam garantili meslek eğitim kursu açıldı. Bu mesleki eğitim kursunda günlüğü 60 liradan 12 bayan 7 erkek kursiyer çalıştı. Bayan kursiyerlerimizden 5 tanesi İşte Anne Projesi kapsamında günlüğü 85 lira olarak çalışarak hem aile bütçelerine destek sağladılar hem de meslek öğrendiler. Bu mesleki eğitim kursunun bitiminde de kursiyerlerin yüzde 60’ına istihdamı sağlanacak" diye konuştu.



Eski hükümlülerin topluma kazandırılması ve üretime dahil edilmesi amacıyla bir dizi meslek edindirme projeleri Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığınca yürütülüyor. Yürütülen projeler ile eski hükümlülerin iş sahibi olmaları, dezavantajlı grupların topluma kazandırılması, madde bağımlısı olanların tedavi edilmesi ve toplumsal huzurun sağlanması amaçlanıyor.