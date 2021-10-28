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Aksa Doğalgaz’a Dijital CMO Ödülü

Aksa Doğalgaz, Fast Company Türkiye dergisi tarafından düzenlenen Pazarlama Liderleri ’21 Ödülleri’nde, Türkiye’nin teknolojiyi kullanma ve dijital strateji konusunda en iyi CMO’ya sahip 50 şirketi arasında yer aldı.

İş Dünyası 28.10.2021, 15:58
Aksa Doğalgaz’a Dijital CMO Ödülü

27 il merkezi, 212 ilçe ve beldede abonelerine doğa dostu, güvenli ve ekonomik enerji kaynağı olan doğal gazı ulaştıran Aksa Doğalgaz, Fast Company Türkiye dergisi tarafından düzenlenen ve dijitalleşmeyi iletişim stratejisinin içine dahil ederek bunu başarıyla hayata geçiren en iyi CMO’ya sahip 50 şirket araştırmasında pazarlama liderlerinin değerlendirildiği Pazarlama Liderleri 21’de ödüle layık görüldü. 

“Covid-19 salgınında dijitalleşme yatırımları hız kazandı”

Sir Martin Sorrell başkanlığındaki jüri tarafından gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda Türkiye’nin teknolojiyi kullanma ve dijital strateji konusunda en iyi 50 CMO’su ödüllendirilirken, Aksa Doğalgaz da salgın sürecinde dijital kanallar ve kampanyalara verdiği ağırlık ile öne çıkan şirketler arasında yer aldı. Covid-19 salgınının başladığı günden itibaren, insanlar için evde her odanın eşit sıcaklık ve konforda olmasının daha da önemli hale geleceği öngörüsüyle kampanyaları yavaşlatmak yerine dijital kanalların ağırlığını artırarak, hedef kitlesiyle kesintisiz iletişimi sürdüren Aksa Doğalgaz’da salgın koşullarına rağmen başarılı bir kampanya ve abone alım süreci yaşandığı belirtildi. Aksa Doğalgaz Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Özgür Özkan “Süreç ve iş modellerimizde dijitalleşme çalışmalarına hız kesmeden devam ettik. Bununla birlikte, abonelerimizin “Evde Kal” çağrılarına uyabilmesi için online kanallarımızda yapılabilen işlemleri daha da genişleterek salgın kapsamında müşteri ile teması azaltan tedbirleri hızla hayata geçirdik” dedi. Ayrıca ödülden duyduğu memnuniyeti dile getiren Özkan, “Dijital CMO Ödülleri’ndeki kıymetli jüri üyelerine ve bu organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen Fast Company Türkiye ekibine şahsım ve Aksa Doğalgaz’daki tüm çalışma arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum” ifadesine yer verdi.

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