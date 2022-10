20. Bayim Olur musun - Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı yoğun katılımla gerçekleştirildi

Medyafors Fuarcılık organizasyonu, Ufrad Franchising Derneği desteği ve REDSTONE ana sponsorluğunda düzenlenen fuar, markaları ve yatırım fırsatı arayan girişimcileri tek çatı altında buluşturdu.

Medyafors Fuarcılık A.Ş Genel Müdürü Hakan Ömer Gider’in açılış konuşmalarını yaptığı 20. Bayim Olur musun - Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı, Medyafors Fuarcılık A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Erem’in ev sahipliğinde, Global Restaurant Group A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Şenol, Redstone Global Franchising Gayrimenkul Hizmetleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, UFRAD Franchising Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet Polat’ın katılımı ile açıldı.

‘’ En büyük arzumuz Türk markalarının dünyada bizi gururlandırmasıdır’’

20 yıldır franchising ve markalı bayiliğin Türkiye’ye yayılmasında vesile olan Özhan Erem’e ve sektörün değerlerini korumaya yardımcı olarak büyümesi için açılmış olan UFRAD Derneği Başkanı Sayın Mustafa Aydın’a teşekkürlerini ileten Global Restaurant Group A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Şenol, ‘’ 20. Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı hayırlı, başarılı ve herkes için bol kazançlı olsun. Franchising, bir markanın imtiyaz sahibi, belli şartlar dahilinde işin yönetim ve yürütülmesine ilişkin destek sağlayarak, belli bir bedel karşılığında bağımsız yatırımcılara markasının isim kullanım hakkını vermesidir. Dünyada her 7 iş yerinden 1’i franchise’dir. Dünyada açılan her 100 yeni startup şirketin %20si ilk yıl, %50si ilk 5 yıl içerisinde kapanmaktadır. Sadece 10 yılı geçen startup şirket sayısı dünyada maalesef %10’dur. Dünyada verilen franchiselerin %92si ilk 10 yılda başarılı olmaktadır. İlk 10 yılında sonra ise %85’tir. Franchise verende en önemli aramanız gereken şeylerden biri kanımca tecrübe ve birikimdir. Markanın, franchising alanın her zaman, her soruda, her konuda arkasında olması ve desteklemesi gerekir. En büyük arzumuz ise tüm Türk markalarının dünyada her ülkede başarılı bir şekilde bizleri gururlandırmasıdır’’ dedi.

2002 yılından bu yana “Gönül Kahvesi” markasıyla yoluna devam eden ve Türkiye başta olmak üzere dünyanın bir çok noktasında şubeleri bulunan markanın CEO'su Kemal Yardımcı ile fuarda söyleşi gerçekleştirdik. Yardımcı: "Şu an Türkiye ile beraber 5 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Almanya’da, Bahreyn’de, Saraybosna ve Avusturya’da mağazamız var. 85 mağaza ile hizmet vermekteyiz ve dünyaya açılmış durumdayız. Eğer pandemi araya girmeseydi görüşme halinde olduğumuz 4-5 ülke daha vardı. Çok ciddi görüşmeler yaptığımız ülkelerdi bunlar ve yeniden oralarla irtibata geçtik. Kısa bir müddet sonra 4-5 ülkede daha Gönül Kahvesi’ni göreceğiz gibi duruyor." ifadelerini kullandı.

‘’ Bayim Olur musun Fuarı franchising sektörüne adını altın harflerle yazdırdı’’

Franchising sektörüne adını altın harflerle yazdırmış böyle bir organizasyonun ana sponsoru olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Redstone Global Franchising Gayrimenkul Hizmetleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, ‘’ Zamanı bir yıl önce geriye sarıp baktığımızda pandemi koşullarında bile fuar çok etkili oldu. Fuardan önce 6 ülkeye franchise vermiştik. Fuar süresince birçok franchise anlaşmasına imza attık ve bugün ise gururla belirtiyorum ki 12 ülkede tabelamız asılı ve bunların arasında 2 master franchise bulunmakta. Büyük beklentilerle katıldığımız Bayim Olur musun Fuarı beklentilerimizi de aşarak birçok yeni iş birliğine imza attığımız ve franchise ağımızı genişlettiğimiz keyifli bir organizasyon oldu. Bu yıl da büyük bir heyecanla açılışını gerçekleştirdiğimiz fuarın verimli ve başarılı geçeceğinden eminim’’ dedi.

‘’Franchising markalaşmanın en üst noktasıdır’’

Medyafors iş birliği ile düzenlenen 20. Bayim Olur musun Fuarı’nda katılımcı ve ziyaretçilerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren UFRAD Franchising Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet Polat, ‘’200’e yakın markamız ile bölgesinin ve dünyanın en büyük fuarlarından olan bu fuarda birbirinden başarılı, aktif, dinamik markamız ve franchise sistemleri ile tanışacaksınız. Türkiye’nin zengin tarihinin ve mutfağının eseri gıda franchiseları ile çok özel ve farklı lezzetleri görecek, ülkemizin büyük inşaat sektörü ile doğru orantıda gelişmiş emlak ve gayrimenkul danışmanlık markalarımızı tanıyacak, yüksek kalitede hizmet veren eğitim sektörüne hayran kalacaksınız. Burada bugün göreceksiniz ki 30’dan fazla sektörde franchise sistemini uyguluyoruz. Hem markalarımıza kazandırıyor hem de franchise ağıyla on binlerce yatırımcıya kendi işinin sahibi olma imkanı veriyoruz. Yüz binlerce çalışana iş imkanı veriyoruz. Franchising markalaşmanın en üst noktasıdır. Markanızı en doğru şekilde dünya pazarına taşır. Kendi markasını yaratma yolundaki girişimci ruhlara tecrübeli büyük markalarla çalışma ve tecrübe kazanma şansı verir. Markaları ve yatırım fırsatı arayan girişimcileri tek çatı altında buluşturan Bayim Olur musun Fuarı’nın bol kazançlı, verimli ve uzun iş birliklerinin ilk tohumlarının bu 4 gün içinde atılmasını temenni ediyorum’’ dedi.

Bayim Olur musun Fuarı “Kazandıran Buluşmalar Ayarlar”

Yıllar içinde bilinen tanınan hatta ünlü birçok markanın, Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı’nda büyüdüğünü belirten Medyafors Fuarcılık A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Erem, ‘’MEDYAFORS olarak, müşterilerimiz için değer yaratmak, yıl boyunca her an onlarla iletişimde kalıp pazarlamanın bütün boyutlarında yanlarında olup, büyüme ve yayılma hikâyelerinde yer almak, bizim için büyük önem taşıyor. Geçen 20 yıl boyunca, franchise sektörünün gelişmesine önderlik eden, birçok farklı sektörden binlerce markanın yer aldığı, Türkiye’den ve dünyanın her yerinden yüz binlerce yatırımcı adayının ziyaretçi olduğu Bayim Olur musun - Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı, Medyafors “Kazandıran Buluşmalar Ayarlar” diyerek altını çizdiğimiz kurum kimliğimizin bir yansıması. Kazandıran buluşmaları ayarlayan bu değerli fuarın katılımcı markalarımız ve girişimciler için verimli ve başarılı geçeceğine inanıyor bol kazançlı fuarlar diliyorum’’ dedi.