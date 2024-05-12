Türkiye İş Bankası, aktif büyüklüğünü Mart 2024 itibarıyla yıl sonuna göre yüzde 8,5 artırarak 2,6 trilyon TL seviyesine yükseltti. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, ilk çeyrek finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, “Ülkemize karşı sorumluluklarımızın bilinciyle 2024’te 100. kuruluş yıldönümümüzü kutlarken, yetkin insan kaynağımız, dinamik iş modelimiz, modern ve sağlam teknoloji altyapımız ile ikinci yüzyılımızda da ekonomiye kesintisiz destek vermeye devam edeceğiz. Sürdürülebilir ve uzun vadeli değer oluşturmayı hedefleyerek eğitimden spora, bilimden çevre ve kültür-sanata katkı sunmayı sürdüreceğiz” dedi.



Ekonomiye 1,7 trilyon TL kaynak

Bankanın, Mart sonu itibarıyla nakdi kredi hacmi 1,3 trilyon TL, gayrinakdi kredi hacmi ise 467,5 milyar TL’ye ulaşarak ekonomiye sağlanan toplam kaynak tutarı 1,7 trilyon TL oldu.



İş Bankası'nın TP mevduat hacmi Mart 2024 döneminde 837,2 milyar TL'ye ulaşırken, toplam mevduat hacmi de 1,7 trilyon TL'ye yükseldi. Banka, dünyanın önde gelen uluslararası marka değerleme ve strateji danışmanlığı kuruluşu Brand Finance tarafından açıklanan, bankacılık sektöründe en değerli markaların sıralandığı 2024 yılı “Banking 500" raporunda Türkiye’deki bankalar arasında ilk sırayı aldı.



Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını sürdüren banka, finans dünyasının saygın yayın kuruluşlarından olan Global Finance’in “Sürdürülebilir Finans Ödülleri” değerlendirmesinde 2024 yılında Orta ve Doğu Avrupa’da “Toplumsal Kalkınmaya Destekte En İyi Banka” ödülüne layık görüldü.



İş Bankası, yeşil dönüşüm ve çevresel sorumluluk alanında önemli bir adım daha atarak, halka arz yöntemiyle ihraç edilen ilk yeşil finansman bonosu olan “100. Yıl Bonosu"nu halka arz etti. Bankanın 100. kuruluş yıldönümü olan 26 Ağustos 2024 vadeli bu ihraçtan sağlanacak kaynak yeşil projelerin finansmanı için kullanılırken, ihraca katılan her bir yatırımcı adına da TEMA'ya bir fidan bağışı gerçekleştirilecek. Banka ayrıca, ülkemizdeki ormanlık alanları çoğaltmak ve toplumda çevre bilincini artırmak amacıyla 2008-2017 yılları arasında Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilen “81 İlde 81 Orman” projesini yeniden başlattı. Projenin ikinci aşamasında 5 yıl içerisinde 2 milyon 200 bin fidan dikilmesi planlanıyor.



Özkaynak büyüklüğü 275 milyar TL

Yılın ilk 3 ayında 14 milyar TL düzeyinde kar eden bankanın özkaynak büyüklüğü 275 milyar TL’ye ulaşırken, sermaye yeterliliği oranı ise yüzde 18,5 seviyesinde gerçekleşti.