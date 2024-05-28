İspanya, Norveç ve İrlanda, Filistin’i resmen tanıyacaklarını 22 Mayıs’ta duyurmuştu. İspanya, bugün yaptığı kabinesi toplantısının ardından Filistin’i resmen tanıdıklarını duyurdu. İspanya’nın ardından İrlanda kabinesi de bugün bir araya geldi. İrlanda hükümeti tarafından kabine toplantısının ardından yapılan açıklamada Filistin’in resmen tanındığı kaydedildi. İrlanda Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “İrlanda hükümeti, Filistin’i egemen ve bağımsız bir devlet olarak tanımaktadır ve Dublin ile Ramallah arasında tam diplomatik ilişkilerin geliştirilmesini kabul etmiştir. İrlanda'nın Ramallah'taki Büyükelçiliğiyle birlikte İrlanda'nın Filistin Devleti nezdinde bir Büyükelçisi atanacaktır” denildi.

Ayrıca açıklamada, Gazze'de derhal ateşkes sağlanması, İsrailli rehinelerin serbest bırakılması ve insani yardımın engellenmeden erişime açılması çağrısında bulunuldu.

“İrlanda’nın bu kararı umudu canlı tutmakla ilgilidir”

İrlanda Başbakanı Simon Harris, konuya ilişkin açıklamasında, “İrlanda’nın bu kararı umudu canlı tutmakla ilgilidir. Bu umut, İsrail ve Filistinlilerin bir arada barış ve güvenlik içinde yaşayabilmelerinin tek yolunun iki devletli çözüm olduğu inancıdır. Filistin’i barış sürecinin sonunda tanımak istiyorduk. Ancak, İspanya ve Norveç ile birlikte barışı ayakta tutabilmek için bu adımı attık. Bir kez daha İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya, dünyayı dinlemesi ve Gazze’de yaşanan insani felaketi durdurması çağrısı yapıyorum” dedi.

İspanya, Filistin’i resmen tanıdı

İspanya Hükümet Sözcüsü Pilar Alegria, İspanya’nın Filistin’i resmen tanıdıklarını duyurdu.

İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ve İrlanda Dışişleri Bakanı Micheal Martin başkent Brüksel’deki İspanya Büyükelçiliğinde 27 Mayıs’ta bir araya gelmiş, Filistin devletinin tanınmasına ilişkin bir basın toplantısı düzenlemişti. İspanya kabinesi bugün, kararı görüşmek üzere toplandı. İspanya Hükümet Sözcüsü Pilar Alegria, toplantının ardından yaptığı basın açıklamasında İspanya'nın Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını duyurdu. Alegria, kabinenin Filistin Devleti’ni tanımak için “önemli bir karar” aldığını ve bunun İsrailliler ile Filistinlilerin barışa ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla yapıldığını söyledi.

İspanya, İrlanda ve Norveç ilk olarak 22 Mayıs’ta yaptıkları açıklamada Filistin Devleti’ni bugün tanıyacaklarını açıklamasını yapmıştı.

İrlanda, Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını duyurdu.

- İrlanda, Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını duyurdu.

Bakan Fidan: “Filistin’i üç ülkenin resmen tanıması, bir ülkenin de tanıma yolunda olması önemli bir gelişme”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin’in son günlerde bazı ülkeler tarafından devlet olarak tanınmasına ilişkin, “Üç ülkenin resmen tanıması, bir ülkenin de tanıma yolunda olması önemli bir gelişme” dedi.

Fidan, Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Uluslararası İşbirliği Bakanı Sok Chenda Sophea ile Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi. Yapılan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Bakan Fidan, İsrail’in Refah’a yönelik son saldırısını değerlendirerek, bölgede en sert ve en insanlık dışı faaliyetlerin sürekli olarak sürdüğünü belirtti.

"ABD ve bazı batılı ülkelerin desteği olmasa soykırımın sürmesi mümkün değil"

İsrail tarafından yürütülen bu soykırımın hem insanlık vicdanında hem de uluslararası hukuk tarafından cezasız kalmayacağına yürekten inandıklarının altını çizen Fidan, “ABD ve bazı batılı ülkelerin kayıtsız şartsız desteği olmasa soykırımın ne başlaması ne de devam etmesi mümkün değildi. İsrail’in güvenliği ve savunması adına başka bir milletin soykırımını sürdürmek kabul edilebilir bir bahane değil. Bu, sebepleriyle beraber uluslararası topluma maliyet üretecektir. Gazze'de işlenen katliamların durdurulması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Refah Sınır Kapısı'nda Mısırlı bir askerin İsrailliler tarafından öldürülmesi olayını değerlendiren Fidan, bu durumun bölgedeki yayılma tehlikesinin ne kadar cari bir tehlike olduğunu gösteren bir olay olduğunu kaydetti.

“Filistin’i üç ülkenin resmen tanıması, bir ülkenin de tanıma yolunda olması önemli bir gelişme”

Filistin’in devlet olarak tanınmasına yönelik çalışmaların son sürat devam ettiğini bildiren Fidan, “Bu konuda sistemli bir çalışma sürdürmekteyiz. Uluslararası toplum geç ve ağır hareket etmektedir fakat şu ana kadar olmadığı şekliyle Filistin davasını destekleyen, Filistinlilerin devletleşme yolundaki çabalarını haklı gören bir atmosfer oluşmuş durumda. Biz bu atmosferin daha yapısal bir duruma evrilmesi için çalışıyoruz. Son olarak üç ülkenin resmen tanıdığını açıklaması, bir ülkenin de tanıma yolunda olduğunu söylemesi önemli bir gelişme. Bu konudaki çalışmalara devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Fidan, devam eden işgal şartlarının el verdiği sürece Filistin’in devlet olarak tanınmasının ve ona göre iş birliği yapılmasının önemli olduğunu kaydetti.

Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Uluslararası İşbirliği Bakanı Sok Chenda Sophea ise, yaptığı konuşmada, Filistin’de gerçekleşen trajediyi anlatmak için bir kelime bulamadığını söyledi. Öte yandan Sophea, Türkiye’nin çabalarıyla iki devletli bir çözümün getirilmesini kaydetti.