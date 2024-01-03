Terör saldırısı olduğu açıklandı

Devlet televizyonu, Kirman Vali Yardımcısı Rahman Celali'nin olayı terör saldırısı olarak nitelendirdiğini aktardı.

Öte yandan yarı resmi Tesnim Haber Ajansı da "fail ya da faillerin bölgeye iki ayrı bomba bıraktığı ve uzaktan patlattığı" şeklinde bir haber yayımladı.

Patlamaların ardından halktan bölgeyi terk etmeleri istendi. Son gelen haberlere göre bölgede caddeler boşaltılmış durumda.

Daha önce yapılan açıklamada Süleymani'nin mezarı yakınlarındaki iki patlamada 103 kişinin öldüğü, 71 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "İran’ın Kirman eyaletinde gerçekleştirilen menfur terör saldırılarından derin üzüntü duyduk. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.



4 yıl önce bugün öldürülmüştü

İranlı general Kasım Süleymani, 4 yıl önce bugün dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Irak'ın başkenti Bağdat'ta suikast sonucu öldürülmüştü. Süleymani, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2007'de getirilen uluslararası seyahat yasağına rağmen Suriye ve Irak başta olmak üzere bir çok noktada İran'ın askeri operasyonlarını yönetiyordu.