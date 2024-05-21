ABD, dün İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği helikopter kazası için İran’ın kendilerinden yardım istediğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, "Ayrıntılara girmeyeceğim ama İran hükümeti bizden yardım istedi" ifadelerini kullanarak, ABD'nin "büyük ölçüde lojistik nedenlerle" yardım edemediğini aktardı.



ABD’den İran’a taziye mesajı

ABD Dışişleri Bakanlığı, helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet için taziye mesajı yayımladı.

ABD, dün yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberlerindeki heyet için taziye mesajı yayımladı. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “ABD, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve heyetin diğer üyelerinin İran'ın kuzeybatısında meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetmesi dolayısıyla resmi taziyelerini ifade eder. İran yeni cumhurbaşkanını seçerken, İran halkına, onların insan hakları ve temel özgürlükler için verdikleri mücadeleye olan desteğimizi bir kez daha teyit ederiz” denildi.