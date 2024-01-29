İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, haftalık düzenlediği basın toplantısında Ürdün'de ABD üssüne yönelik gerçekleşen saldırı ve İran'a yönelik suçlamaları değerlendirdi. İran'ın ABD üssüne yönelik gerçekleştirilen saldırıda herhangi bir rolünün olmadığını kaydeden Kenani, Gazze'de İsrail saldırıları devam ettiği sürece gerilim ve tansiyonun yüksek olacağını söyledi. Kenani, “İran olarak birçok kez İsrail'in Gazze'de devam ettirdiği soykırım ve ABD'nin bu soykırıma verdiği destek nedeniyle uyarılarda bulunmuştuk. Öte yandan ABD'nin Irak, Suriye ve Yemen'de bu ülkelerin egemenliklerini ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırıların bölgedeki gerilimi artırdığı uyarılarını da yapmıştık” ifadelerini kullandı.



“Bu şekilde kendi sorunlarını gizlemek istiyorlar”

Bölgede huzur ve istikrarın İsrail'in Gazze saldırılarına son vermesi ile mümkün olabileceğini belirten Kenani, İran'ın bölge güvenliğinden yana olduğunu ancak bölgedeki silahlı grupların aldıkları kararlara karışmadığını söyledi. Kenani, Ürdün'de ABD üssüne yönelik gerçekleşen saldırılarda İran'ın bir rolü olmadığını belirtti. İran'a yönelik suçlamaların “asılsız” olduğunu kaydeden Kenani, bölgedeki direniş gruplarına müdahale etmediklerini belirterek, “İran'a yönelik tekrarlanan asılsız suçlamalar, ABD'yi bölgede yeni bir cepheye çekmek ve bölgedeki gerilimi kendi çıkarları için büyütmek isteyenlerin komplosu ve tuzağıdır. Bu şekilde kendi sorunlarını gizlemek istiyorlar” dedi.



“Misilleme olabilir”

Öte yandan İran Birleşmiş Milletler misyonundan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise, Tahran yönetiminin ABD üssüne yönelik gerçekleştirilen saldırıda herhangi bir ilgisinin olmadığı belirtilerek, ABD ile bölgede bulunan direniş grupları arasındaki çatışmalar nedeniyle saldırının bir “misilleme” olabileceği ifade edildi.



3 asker ölmüş, 25 asker yaralanmıştı

Ürdün’de Suriye sınırına yakın bir bölgede bulunan Tower 22 adlı üsse dronlu saldırı düzenlenmiş, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 3 ABD askerinin hayatını kaybettiğini, 25 ABD askerinin de yaralandığını duyurmuştu. ABD Başkanı Joe Biden ise saldırının “İran destekli radikal militan gruplar” tarafından gerçekleştirildiğini söylemişti.