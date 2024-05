Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Mardin, Şırnak ve Irak programının; Irak ayağında Duhok Valisi Ali Tatar, Duhok Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Cemil Nuri ve İbrahim Halil Sınır Kapısı Mülki İdare Amiri Hamid Ali İbrahim’i ziyaret etti. Güneydoğulu ihracatçılara yakın ilgi gösteren Duhoklu yetkililer, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirirken, karşılıklı ticari ilişkilerin geliştirilmesinin her iki ülkenin de yararına olduğunu ifade ettiler.

Duhok'ta üst düzey ziyaretler gerçekleştirildi

Güneydoğulu ihracatçılar, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin en önemli ticaret ve sanayi merkezlerinden olan Duhok'taki ziyaretlerine Duhok Ticaret ve Sanayi Odası ile başladı. Güneydoğulu ve Duhok'lu iş insanlarının istişare toplantısının ardından Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu ile Duhok TSO Başkanı Şükrü Cemil Nuri ortak basın toplantısı düzenledi. Irak medyasının büyük ilgi gösterdiği toplantıda konuşan Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, kısa süre önce görevine başlayan Duhok Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Cemil Nuri'ye hayırlı olsun dileklerini ileterek, başarılar diledi.

“Üretimi olmayan ürünlere vergi konulması potansiyelimizi düşürüyor”

Başkan Celal Kadooğlu, artan gümrük vergileri ve gümrük kapılarında yaşanan sıkıntılar konusunda fikir alışverişinde bulunmak ve karşılıklı ilişkileri geliştirmek amacıyla Irak'ı ziyaret ettiklerini belirterek, "İki komşu ülke arasında tarihi, kültürel ve inançsal anlamda önemli bağlar var. Bu nedenle Irak'la ticari ilişkilerimizi çok önemsiyoruz, daha da güçlendirmek istiyoruz. Irak'ta üretilen ürünlere yönelik vergilerin artırılmasını anlayabiliyoruz.ız. Çünkü her ülkenin kendi yerli üreticisini korumak gibi bir görevi vardır. Ancak, üretimi olmayan ürünlere yönelik vergilerin artırılması rekabet gücümüzü zayıflatıyor, ticaret potansiyelimizi düşürüyor. Bu konuda anlayış ve çözüm bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Duhok Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Cemil Nuri ise, Güneydoğulu ihracatçılara ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettikten sonra, Irak’ta yerli üretimin geliştirilmesi amacıyla gümrük vergilerinin ve bazı ithalat yasaklarının uygulandığını belirterek, "Sizleri Duhok'ta misafir etmekten dolayı mutluyuz. Dile getirdiğiniz konuları elbette dikkate alacağız. Bizler de eğer ticari ilişkilerimizde sorun varsa bunları çözmek ve ilişkileri geliştirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

“Ürünlerinizdeki kaliteyi bozmadan devam etmelisiniz”

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri Duhok Ticaret ve Sanayi Odası ziyaretinin ardından Duhok Valisi Ali Tatar ile bir araya geldi. Duhok Valisi Ali Tatar, misafirlerini kapıda karşılarken, yakın ilgi ve alaka gösterdi. İki ülkenin geçmişten gelen önemli bağlara sahip olduğunu ifade eden Vali Ali Tatar, her anlamda ilişkileri güçlendirmek istediklerini ifade etti. Vali Tatar, “Sınır komşumuz olan üç ülke var; Suriye, Türkiye ve İran. Bölgemizde satılan ürünlerin büyük kısmının Türkiye'den geliyor. Bundan memnunuz. Burada ticari anlamda İran ve Türkiye arasında bir rekabet olsa da İran'ın kalite anlamında Türkiye'ye yetişmesi mümkün değildir. Sizlere önerim ve isteğim, bu kaliteyi bozmadan devam edin. Zaten uzun bir geçmişe dayanan kültür ve tarih birliğimiz var. Ticari ilişkilerimiz çok daha iyiye gidecektir" ifadelerini kullandı.

“Şimdiden kalkınma yoluna hazırlanmalıyız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 yıl aradan sonra geniş bir heyetle Irak ziyaretine de değinen Duhok Valisi Ali Tatar, ziyaretin yansımalarının çok olumlu olduğunu ifade etti. Tatar, "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Bağdat ve Erbil ziyaretlerinin ardından ilişkilerin daha da gelişeceğini düşünüyoruz. Irak'ta büyük memnuniyet oluşturan bu ziyaretten dolayı gelecekte gerek ekonomi gerekse de diğer anlamdaki ilişkilerin çok daha iyi bir noktaya geleceğine inanıyoruz. İstanbul ile Basra arasında yapılacak olan Kalkınma Yolu Projesi Duhok'tan geçecek. Her iki ülke için büyük bir ticari potansiyel ortaya çıkacak. Şimdiden bunun hazırlıklarını yapmalıyız. Biz Türkiye ile ilişkileri geliştirmek için her türlü desteği vermeye ve kolaylığı sağlamaya hazırız" diyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin önemine dikkat çekti.

“Gümrük işlemleri Dinar'la yapılsın”

Güneydoğulu İhracatçılar İbrahim Halil Gümrük Kapısı'nı da ziyaret etti. İbrahim Halil Sınır Kapısı Mülki İdare Amiri Hamid Ali İbrahim ve diğer yöneticilerle toplantı yapan Güneydoğulu ihracatçılar kapıdaki işlemlerin Dolar yerine Dinar'la yapılmasını istedi. Başkan Celal Kadooğlu, "Irak'taki tüm gümrük kapılarında Dinar'la işlem yapılıyor. Ancak İbrahim Halil Gümrüğü'nde işlemler Dolar'la yapılıyor. Resmi dolar kuru ve piyasadaki kur arasında ciddi fark var dolayısıyla ihracatçılarımız burada önemli bir kayba uğruyor. Sorunun çözümü için Iraklı dostlarımızdan destek bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

“Cumhurbaşkanımızın ziyareti ile yeni dönem başlıyor”

Irak ziyareti sonrası bir değerlendirme yapan Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, "Irak bizim bölge olarak en önemli ticari partnerimiz. En fazla ihracat yaptığımız ülke. Bu nedenle karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesini ülkemiz ve bölge ekonomisinin geleceği açısından çok önemsiyoruz. Bu kapsamda Irak'a yaptığımız ziyaretin başarılı ve verimli geçtiğini düşünüyoruz. Ziyaretimiz sırasında görüştüğümüz Iraklı üst düzey yetkililerin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyaretinin olumlu yansımalarını dile getirmeleri heyetimizi ziyadesi ile memnun etmiştir. Cumhurbaşkanımızın Irak ziyareti ile iki ülke arasındaki güven ortamı daha da güçlenmiş, gelecek için büyük umut olmuştur” diye konuştu.