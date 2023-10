İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen “Büyük Türkmeneli Kongresi” ile Irak ve Suriye’de bulunan Türkmenlerin içinde bulunmuş oldukları sıkıntılar ele alındı. Moderatörlüğünü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Sait Yılmaz’ın yaptığı kongreye; Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Özyurt, Rektör Vekili Prof. Dr. Saadetdin Herdem, Irak Türkmeneli Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Tütüncü, Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu Başkanı Dr. Tarık Sulo Cevizci katıldı.



Irak Türkmeneli Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Tütüncü, gelecekte Türkmenleri ortak tehlikelerin beklediğini ifade ederek, “Türkmenler sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Irak ve Suriye Türkmenleri Osmanlı’dan sonra son yüzyıl içinde iki farklı ülkede kaldılar. Türkiye’nin dışında kalmak mecburiyetinde kaldılar. Günümüzde bölgeler parçalanmaya giden bir pozisyon aldı. Gelecekle ilgili ortak kaygılarımız var. Her iki bölgedeki Türkmenler akraba topluluklardır. Gelecekte de bizleri ortak tehlikeler bekliyor” dedi.



“Bölgedeki harita değişikliği Türkiye için de büyük risk”

Türkmenlerin bölgede yaşadığı sıkıntıları anlatan Mehmet Tütüncü, “En büyük faktörlerden biri İran. İran’ın bölgede Şiiliği yayma politikası var. PKK/PYD’nin bölgede hayal ettikleri ‘uydu devlet projesi’ var. Bunlara karşı ortak bir tavır almak ve politika geliştirmek gerekiyor. Varlığımızı, kültürümüzü ve dilimizi korumak için o bölgede iş birliğinde bulunacağız. Bu iş birliği ne Irak’ın ne de Suriye’nin toprak bütünlüğünü bozmak anlamında değil, aksine bizler bu ülkelerin mevcut statüsünün korunmasından yanayız. Ancak bizlere rağmen bir bölünme olacaksa orada muhakkak Türkmenler de söz sahibi olacak. Başka grupların güdümünde kalmadan kendi iradeleriyle ata topraklarında geleceklerini tayin etmede karar sahibi olacaklalardır. Bunun için de hazırlıklı olmak lazım. Bölgeyi bir takım riskli gelişmeler bekliyor. Temennimiz bir an önce savaşın ve kaosun ortadan kalkması, barışın, huzurun sağlanmasıdır. Orada yaşayan vatandaşlarımız da bu güvenlikten nasibini almalıdır. Bu durum uzun yıllardır bölgeye çok büyük zararlar veriyor. Bölgedeki harita değişikliği Türkiye için de büyük risk oluşturuyor” diye konuştu.

“Türkiye bütün Türklerin anavatanıdır”

Türkmenlerin Türkiye’den beklentilerini de anlatan Tütüncü, “Türkiye bütün Türklerin anavatanıdır. Bölgede cereyan eden hadiselerde Türkiye’nin aktif rol oynamasını bekliyoruz. Özellikle Suriye konusunda Türkiye’nin aldığı rol azımsanmayacak bir meseledir. Türkiye gecikmeli de olsa bölgede inisiyatif aldı. Ayrıca Irak politikasında da Türkiye’nin aktif rol oynaması gerekiyor. Biz her zaman bu ülkelerin barış ve iş birliği içinde politika sürdürmelerinden yanayız. Aksi halde okyanus ötesinden gelen birileri bölgeyi dizayn etmeye çalışır. Bu dizayndan ise en büyük zararı maalesef bölgede yaşayan halklar görür. Bu açıdan Türkiye’den temennimiz bölgeye her zaman dikkatle bakması ve gelecekle ilgili uzun vadeli politikalar üretip ona göre gelişmelere hazırlıklı olmasıdır” şeklinde konuştu.