Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ankara’da bir otelde partisinin 23 belde belediye başkan adayını açıklayarak, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’ne yönelik stratejilerini paylaştı. Gündeme ilişkin de açıklamalarda bulunan İnce, CHP’ye bir el uzattığını fakat geri çevrildiğini söyleyerek, CHP'nin amacının seçim kazanmak olmadığını, aksine tek derdinin kurultay kazanmak olduğunu belirtti.



Özgür Özel'e şiir

İnce, basın mensuplarına CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik yazdığı şiiri de okudu. İnce'nin şiiri şöyle:

“Ben diyorum 'siyasette ilke'

O diyor 'istedi benden ilçe'

Ben diyorum 'arada Ali de olsun'

O diyor 'her yer veli ile dolsun'



Ben diyorum 'İsveç’e hayır'

O diyor 'bizim adamları kayır'

Ben diyorum 'kaybedersin'

O diyor 'iftira atar saraya gidersin'



Ben diyorum 'genç cumhuriyete atlama ve patlama'

O diyor 'istedin benden Karşıyaka'

Ben diyorum 'kaybedersin demlenme'

O diyor 'uzak dur söylenme'.”

İstanbul’da Esenyurt ile Büyükçekmece ilçelerinde partisinin adaylarını açıklayan İnce, 39 ilçenin tamamında adaylarını duyurmasının ardından büyükşehir belediyesi adayını da açıklayacaklarını söyledi.



“Aldığın şeyi açıklamak delikanlılığa sığmaz”

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı da eleştiren İnce, “O gün verilen bakanlık ve müsteşarlıkları doğru bulmuyorum. Fakat Kılıçdaroğlu seçimi kaybetmiş. Ümit Özdağ’ın kaybetmiş Kılıçdaroğlu’na yumruk atmasını ve o belgeyi açıklamasını doğru bulmuyorum. 'Ben çok şey aldım', marifet değil. Aldığın şeyi açıklamak etik değil. Racona, mertliğe sığmaz, delikanlılığa ve etiğe sığmaz” diye konuştu.

Muharrem İnce, Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin de, “Can Atalay’ın yeri hapishane değil, Meclis olmalı. Anayasa Mahkemesi bu ülkenin en üst yargı organıdır. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarında hak ihlali varsa, gereği yerine getirilmelidir. Meclisin üzerinde bir Yargıtay olmamalıdır. Yargıdaki bu kavgayı da tehlikeli buluyorum. Bu kavgayı da onaylamıyorum. Yeri Meclis olmalıdır” dedi.



Adayları açıkladı

Memleket Partisi'nin belediye başkan adayları şöyle:

“Adana Sarıçam Belediye Başkan adayı Dilek Tepe, Afyonkarahisar Dazkırı Belediye Başkan adayı Özkan Öztuğ, Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı Ömer Özdoğan, Ankara Pursaklar Belediye Başkan adayı Murat Aslandoğdu, Ankara Sincan Belediye Başkan adayı Ziya Kirzuk, Ankara Elmadağ Belediye Başkan adayı Esra Gündoğan Murat, Ardahan Çıldır Belediye Başkan adayı Turgay Şirin, Artvin Arhavi Belediye Başkan adayı Abdulkerim Akkaya, İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan adayı İbrahim Dönmez, İstanbul Esenyurt Belediye Başkan adayı Tanju Karakuş, Kahramanmaraş Afşin Belediye Başkan adayı Mehmet Ceren, Kahramanmaraş Andırın Belediye Başkan adayı Durmuş Karakaş, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkan aday Erdal Çifti, Kahramanmaraş Elbistan Belediye Başkan adayı Nursel Pekcan, Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Kuruçay, Konya Ereğli Belediye Başkan adayı Mahmut Elihayrat, Konya Karapınar Belediye Başkan adayı İbrahim Şimşeker, Konya Karatay Belediye Başkan adayı Adem Demir, Konya Meram Belediye Başkan adayı Hamdi Ak, Konya Selçuklu Belediye Başkan adayı Mehmet Koçer, Malatya Yeşilyurt Belediye Başkan adayı Samet Fırat Özkaş, Mersin Mut Belediye Başkan adayı Fikret Çayır, Samsun İlkadım Belediye Başkan adayı Yeşim Emriye Kadıoğlu, Yozgat Bahadın Belediye Başkan adayı Sami Eroğlu.”

İnce, programda belediye başkan adayları ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.