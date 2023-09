İkinci el araç piyasası enflasyon yükselmesi, bankaların kredi vermemesi ve araç piyasasının yüksek olması sebebiyle yüzde 5 ile 10 arası düşüş gösterdi. Bu süreçte ikinci el araç piyasası hakkında bilgi veren esnaf Serdar Türk, “Son iki aydır ülkemizde ikinci el araç piyasasında durgunluk söz konusu, bu durgunluk enflasyonun yükselmesi, bankaların kredi vermemesi ve araçların değerinden daha yüksek fiyatlarda olması sebebi ile alım gücünün zayıflaması süreci vardı. Bu süreç şu an 2. el araç piyasasına yansıdı. 2. el piyasasında şu an araçlarda yüzde 5, yüzde 10'a yakın bir düşüş söz konusu ve durağanlık söz konusu. Vatandaşlar için ise bu bir alım fırsatı, araç almak isteyen vatandaşlarımız şu an için sıfır veya 2. elde avantajlı fiyatlar ile araç alabilirler. Bu durağanlığın biz yılbaşına kadar süreceğini düşünüyoruz. Araç almak isteyen vatandaşlarımız var ise yılbaşına kadar bu bir alım fırsatı oluşturmakta. Yılbaşından sonra tekrar fiyat artışı olacağını düşünüyoruz” dedi.

Vatandaşların araç alırken nelere dikkat etmesini açıklayan Türk, “Sıfır veya 2. el araç alırken kesinlikle önerimiz güvenilir firmalar ile çalışmaları ve ekpertiz yaptırarak almalarını tavsiye ederiz” ifadelerini kullandı.

Krediyle araç almanın bir avantaj olduğunu dile getiren Türk, “Biz vatandaşlara krediyle araç alımının şu anda bir avantaj olduğunu söylüyoruz fakat şu anda krediye ulaşma konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Ama bizim gibi firmaların anlaşmalı olduğu özel banka kuruluşları var, o bankalar aracılığı ile kredi verebiliyoruz. Yani vatandaşlar araç alımında tercih ederken daha profesyonel daha kurumsal firmaları tercih etmeli” dedi.