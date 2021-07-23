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Yuvadan düşen yavru Gri Balıkçıl tedavi altına alındı

Iğdır’da yuvadan düştüğü fark edilen yavru Gri Balıkçıl Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından bakımı yapılmak üzere tedavi altına alındı.

IĞDIR 23.07.2021, 13:35
Yuvadan düşen yavru Gri Balıkçıl tedavi altına alındı
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Iğdır’da yuvadan düştüğü fark edilen yavru Gri Balıkçıl Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından bakımı yapılmak üzere tedavi altına alındı.

Iğdır Belediyesi Zabıta ekipleri yuvasından düşen ve uçamayacak kadar bitkin halde bulunan yavru Gri Balıkçıl’ı fark edince durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler Zabıta görevlilerinin de desteğiyle yuvasından düşen yavru Gri Balıkçıl’ı yakalayarak bakımlarını yapmak üzere tedavi altına aldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Zabıta ekiplerine duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ederken tedavi altına aldıkları yavru Gri Balıkçıl’ın ise bakımlarının tamamlanmasından sonra doğaya salınacağını bildirdi.
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