Yüksek çekerli kantarlar denetlendi

Iğdır’da yüksek çekerli kantarların uygunluk denetimleri ekipler tarafından devam ediyor.

Iğdır sınırları içerisinde, alım-satım işlerinde kullanılmakta olan yüksek çekerli kantarların uygunluk denetimleri Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce gerçekleştirilmeye devam ediyor.

Ölçü ve Ölçü aletlerinin özellikle çiftçilerin mahsullerinin ve sanayi ürünlerinin alım-satımında kullanılmakta olan yüksek çekerli kantarların ölçüm doğruluğu denetlendi. Iğdır Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen denetimlerde kantarların mevzuata uygunluğu da kontrol edildi.