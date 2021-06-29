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Yüksek çekerli kantarlar denetlendi

Iğdır’da yüksek çekerli kantarların uygunluk denetimleri ekipler tarafından devam ediyor.

IĞDIR 29.06.2021, 12:58
Yüksek çekerli kantarlar denetlendi

Iğdır’da yüksek çekerli kantarların uygunluk denetimleri ekipler tarafından devam ediyor.

Iğdır sınırları içerisinde, alım-satım işlerinde kullanılmakta olan yüksek çekerli kantarların uygunluk denetimleri Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce gerçekleştirilmeye devam ediyor.

Ölçü ve Ölçü aletlerinin özellikle çiftçilerin mahsullerinin ve sanayi ürünlerinin alım-satımında kullanılmakta olan yüksek çekerli kantarların ölçüm doğruluğu denetlendi. Iğdır Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen denetimlerde kantarların mevzuata uygunluğu da kontrol edildi.
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