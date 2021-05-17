Iğdır merkezde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan yavru kaya güvercini tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre,

Iğdır’da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan yavru kaya güvercini koruma altuna alındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından teslim alınan yaralı yavru kaya güvercini, ilk müdahalesi yapılarak tedavi altına alındı. Yaralı yavru kaya güvercini besleme ve bakımı yapılarak tekrar doğal ortamına salındığı öğrenildi.