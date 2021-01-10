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Vali Sarıibrahim’in “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” mesajı
Iğdır Valisi H. Engin Sarıibrahim 10 Ocak gazeteciler günü nedeniyle mesaj yayımladı.
IĞDIR 10.01.2021, 11:49
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Iğdır Valisi H. Engin Sarıibrahim 10 Ocak gazeteciler günü nedeniyle mesaj yayımladı.Sarıibrahim mesajında, "Şehrimiz, ülkemiz ve dünyadaki gelişmeleri doğru analiz edebilen, halkımızı objektif ve eksiksiz bilgilendirmeyi ilke edinmiş basın mensuplarımızın varlığı, kamuoyunun sağlıklı bir şekilde oluşmasının en önemli unsurlarından biridir. Toplumun gözü kulağı ve sesi olan basın mensuplarımız aynı zamanda demokrasimizin ve ifade özgürlüğünün de vazgeçilmez parçalarıdır. Iğdırımızın güzide basını, şehrimizin dününü, bugününü ve ihtiyaçlarını iyi bilen birbirinden kıymetli meslek mensuplarından oluşmaktadır. Bu sebeple bizler de basın mensuplarımızın yaklaşımları, öngörüleri ve önerilerini her zaman dikkate almaktayız. Birlikte çalışmaktan memnuniyet duyduğumuz ve halkımızla aramızda bir köprü olarak gördüğümüz basınımızla dün olduğu gibi bundan sonra da Iğdırımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Basın meslek ilkelerinden taviz vermeksizin görevlerini yerine getirebilmek adına gösterdikleri çabalarını her zaman takdir ettiğimiz basın mensuplarımızın, büyük bir özveriyle görevlerini yerine getirdikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm basın mensuplarımızın “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”nü tebrik ediyor, görevlerinde üstün başarılar diliyorum” dedi.
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