Vali Sarıibrahim, vatandaşların talep ve şikayetlerini dinledi

Iğdır’da vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dile getirdikleri Halk Günü Toplantıları Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, başkanlığında devam ediyor.

2021 yılı Şubat ayı “Halk Günü Toplantısı” Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Sarıibrahim’in yanı sıra ilgili kamu kurumlarının amirleri ve vatandaşların katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda; vatandaşlarla özel olarak tek tek görüşen Vali Sarıibrahim, kendisine iletilen iş, sağlık, bireysel ve ekonomik sıkıntılarının çözümü noktasında destek isteyen vatandaşların sorunlarını dinledi. Vali ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, vatandaşlar tarafından kendisine iletilen sorunların ilgili mevzuatlar çerçevesinde araştırılması ve çözümü konusunda, beraberindeki kurum amirlerine talimatlar verdi.