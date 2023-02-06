Tuzluca’dan deprem bölgesine yardım eli

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde deprem bölgeleri için yardım kampanyası başlatıldı.

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7’lik depremin ardından ilçe kaymakamlığı ve belediye tarafından yardım kampanyası başlatıldı. Vatandaşların aldıkları yaşam malzemeleri ve evlerinde buldukları tüm malzemeleri ilgili kurumlara teslim ederek deprem bölgesine gönderilecek.