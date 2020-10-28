Serdar Ünsal, “Fransa demokraside sınıfta kalmıştır”

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Başkanı Serdar Ünsal İslam’a ve Türkiye’ye yönelik sözleriyle tepki toplayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ‘a tepki gösterdi.

Ünsal, yaptığı yazılı açıklamada, “İnsanların inançlarını hedef alan Fransa demokraside, hoşgörü de maalesef sınıfta kalmıştır. Yeri geldiğinde demokrasiden özgürlükten bahseden Fransa, İslam dinine, inancına dil uzatmış Peygamber efendimize hakaret eden karikatürlerin çizilmesine izin vermiştir. Bu da göstermiştir ki, Fransa’nın insan haklarına ve özgürlüklerine saygısı yoktur. Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’un, Hz. Muhammed Mustafa’ya ilişkin sözde karikatürlere fikir özgürlüğü adına sahip çıkması ve Müslümanları aşağılaması kabul edilir değildir. Her fırsatta Türk düşmanlığı yapan Türkiye düşmanlarıyla,teröristlerle işbirliği içinde olan Fransa’yı kınıyoruz.”dedi.

Serdar Ünsal, MİNSK grubunda olan Fransa burada da ayrımcılık yaparak tarafsız olması gerekirken Azerbaycan Ermenistan savaşında katil, saldırgan Ermenilerin tarafını tutmakta, bebek katillerine parasız silah vermekte sonra da pişkince ateşkesten bahsetmektedir. Artık Fransa tarafsızlığını yitirmiştir. MİNSK grubunda ayrılmalıdır.”şeklinde konuştu.

Suudi Arabistan ve yandaş arap ülkelerinin Fransa da yaşananlara tepki vermeyip İslam’a hakaret edenleri alkışlamasını tarih bir gün lanetle yazacaktır diyen Ünsal şunları kaydetti: “İnsanlığın inançlarını hedef almak özgürlük değil, küstahlıktır. Avrupa’daki kimi siyasetçilerde olduğu gibi Macron da kirli siyasetine malzeme aramaktadır. Macron’un, sözde ifade özgürlüğü adı altında doğrudan insanların inançlarına saldıran ve neresinden bakarsanız bakın kin, nefret ve terörle şekillenmiş zihinler tarafından çizilmiş karikatürlere sahip çıkarak, teröre ve kine ortak olmaktadır.”