Serdar Ünsal, ’Azerbaycan şehitlerini rahmetle anıyoruz’

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri federasyonu Genel Başkan yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği başkanı Serdar Ünsal , 27 Eylül Azerbaycan Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Ünsal , mesajında şu ifadelere yer verdi: ”27 Eylül tarihi Azerbaycan’da Şehitleri Anma Günü olarak kutlanmaktadır. Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü için canlarını feda eden Vatan Savaşı şehitlerinin anısı bütün Türklerin yüreğinde yaşamaktadır. Azerbaycan askerlerinin benzersiz kahramanlıklarını ve büyük tarihi zaferini göstermek, şehitlerin anısını yaşatmak için 27 Eylül şehitler günü olarak kutlanmaktadır. Azerbaycan ordusunun 27 Eylül’de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı. Ermenistan ordusu 20 Kasım’da Ağdam’dan, 25 Kasım’da Kelbecer’den, 1 Aralık’ta ise Laçın’dan çekilmişti. Azerbaycan büyük zafer kazanmış 30 yıl aradan sonra işgal altındaki Karabağ toprakları kurtarılmıştı. Bu savaşta Azerbaycan ordusu 2907 şehit vermiştir.”

Azerbaycan Ordusunun işgal edilen topraklarını kurtararak destan yazdığını söyleyen Serdar Ünsal, ”Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in kararlı tutumu ,Azerbaycan ordusunun kahramanca savaşması ile Ermenistan’a gereken ders verilmiş Kahraman Azerbaycan ordusu kahramanlık destanı yazarak Türk milletinin yiğitliğini bir kere daha dost ve düşmana göstermiştir. Vatan toprakları için, bayrak inmesin diye şehit olan Türkiye ve Azerbaycan da ki şehitlerimiz rahmetle anıyor gazilerimizin önünde saygı ile eğiliyoruz" dedi.