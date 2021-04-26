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Ramazan ayında gıda kontrol denetimleri devam ediyor

Iğdır’da Ramazan ayının gelmesiyle gıda üretim, dağıtım ve satış işletmelerinde denetim yapıldı.

IĞDIR 26.04.2021, 11:15
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Ramazan ayında gıda kontrol denetimleri devam ediyor

Iğdır’da Ramazan ayının gelmesiyle gıda üretim, dağıtım ve satış işletmelerinde denetim yapıldı.

Iğdır İl Tarım ve Orman müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü Gıda Denetim ekipleri kentte faaliyet gösteren kasap ve şarküterilerde denetim gerçekleştirdi.

Denetimler Covid-19 pandemisinin artış göstermesi ve Ramazan ayında olunması sebebi ile yoğun ve aralıksız devam ediyor.

Denetimlerle ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Vatandaşlarımızın sağlıklı, hijyen kuralları çerçevesinde üretilen ve satışa sunulan gıdalara rahatlıkla ulaşabilmesini sağlamak, Ramazan ayından dolayı gıda hilesi yapmak isteyenlere fırsat vermemek için denetimlerimizi titizlikle gerçekleştirmekteyiz” denildi.
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