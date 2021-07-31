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Kaymakam Çiğdem yol yapım çalışmalarını inceledi

Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı köy yollarında devam eden çalışmalar Kaymakam Salih Çiğdem tarafından yerinde incelendi.

IĞDIR 31.07.2021, 20:11
Kaymakam Çiğdem yol yapım çalışmalarını inceledi
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Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı köy yollarında devam eden çalışmalar Kaymakam Salih Çiğdem tarafından yerinde incelendi.

Iğdır’ın Tuzluca İlçesine bağlı Nahırkıran ve Sarıbulak köy yollarında devam eden çalışmalar Kaymakam Salih Çiğdem, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ferhat Akkuş ve ilgili müdürler tarafından denetlendi. Devam eden yol yapım çalışmaları hakkında ilgililerden bilgi alan kaymakam Çiğdem, incelemelere bizzat katıldı.
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